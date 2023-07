La insólita lesión de un luchador de MMA antes de que empiece la pelea: “Primera vez que veo esto”

El luchador de MMA le cedió el triunfo a Martín Mollinedo

Miguel Grijalva estaba preparado para protagonizar el duelo estelar de la jornada nocturna de MMA en el Teatro Leguía, situado en la capital peruana de Lima. El principal cruce de la edición 64 en la Fusion Fighting Championship (FFC) lo enfrentaba al local Martín Mollinedo en una pelea directa para dirimir cuál de los dos contrincantes lucharía por el cinturón de campeón. Con un invicto demoledor de 8-0, el ecuatoriano prometía una jornada de mucha acción tras ser campeón del Samurái Fight House en la categoría de 70 kilos. Sin embargo, nada sería como se imaginó.

En su ingreso a la jaula para desarrollar una breve entrada en calor, Grijalva efectuó una serie de saltos para demostrar su agilidad, pero enseguida se escuchó un fuerte ruido en su apoyo contra la superficie. En las imágenes se observa cómo la rodilla derecha se le fue hacia atrás en su descenso a la lona e, inmediatamente, se produce su cara de dolor. “¿Qué le pasó a Grijalva? Se lesionó... No, no... ¿Esto es en serio?”, atinó a responder el relator de la pelea frente a lo que sucedía.

Luego de dialogar con sus colaboradores y sostenerse contra la reja, se arrojó al piso con visibles muestras de dolor. A pesar de que intentó reincorporarse, volvió al suelo y se largó a llorar mientras era atendido por el médico apostado para la cita.

“Pocas veces visto este tipo de cosas”, analizó el comentarista de un duelo que finalizó antes de comenzar, ya que el hombre de 22 años debió retirarse con ayuda del especialista y El Chevere registró su primera derrota. Horas más tarde, habló en sus redes sociales y se mostró enfocado en la recuperación: “Muchas gracias amigos por el apoyo”. Aún no hubo un parte médico oficial sobre cuál fue el grado de la lesión sufrida.

Por otro lado, su rival mejoró su marca a 26-11 y no ocultó su sorpresa por lo acontecido con su colega: “Primera vez que veo esto. Me quedo con las ganas de pelear, entrené muy fuerte, me preparé con anticipación, me dediqué a mi cuerpo, dejé de lado mi familia y todas mis cosas para poder ganar esta pelea”. El peruano venía de triunfos resonantes ante el argentino Maximiliano Pérez y había vencido a Enrique El Fuerte Barzola, Rudy El Charanguero Gavidia y Dumar Roa.

Uno de los mejores valores de su país peleará por el cinturón, así lo oficializó Jackson Mora, presidente de la FFC: “Miguel Grijalva es un peleador de buen nivel, que viene ganando en muchos países y la verdad es que yo estoy más sorprendido que todo el público, pero quiero anunciar que Martín va a pelear por el cinturón en la próxima edición. Es lo que merece y lo que corresponde porque se ha preparado... Ustedes han visto lo que ha pasado ahorita”. Como respuesta, Mollinedo retrucó con el apoyo de su público: “Jackson, voy a pelear por el título y se va a quedar acá (en Perú)”.

