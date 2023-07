La salvaje agresión a una figura del fútbol de Brasil: los ultras lo atacaron en un hotel alojamiento donde estaba con cuatro hombres y cinco mujeres

Según medios brasileños, el futbolista fue golpeado y le pidieron que se vaya del club

El 29 de noviembre de 2017, Luan tocaba el cielo con las manos. Con solo 24 años, era campeón de la Copa Libertadores siendo el máximo goleador de Gremio tras vencer a Lanús en Buenos Aires y ya comenzaba a codearse en las convocatorias de la selección brasileña. A casi seis años de ese hito, el talentoso futbolista fue noticia este martes por haber recibido una agresión de los torcedores del Corinthians, donde está marginado del primer equipo, y le exigieron su salida con efecto inmediato.

Según distintas versiones periodísticas, los miembros de Gaviões da Fiel, principal movimiento de torcedores del Timao, recibieron la información de que se estaba alojando en la suite 45 del Motel Caribe, localizado en el barrio Barra Funda, en la zona oeste de la ciudad de San Pablo. La información difundida por Central do Timão, medio partidario de la entidad, afirma que se encontraba en esa locación hacía 48 horas y su estancia finalizaría en la mañana de este martes. Este grupo de fanáticos sacó a la “fuerza” al jugador de la habitación después de haberlo encontrado consumiendo bebidas alcohólicas y utilizando una “pipa de agua” similar a un narguile usado para fumar tabaco de distintos sabores.

Las imágenes viralizadas en redes sociales describen la tensa situación que se vivía fuera del alojamiento, ya que las personas comenzaron a rodear a Luan Guilherme de Jesus Vieira en cada costado para impedir su escapatoria y se llega a observar cómo lo mantienen sujetado desde el cuello. Además, quedaron documentadas las agresiones recibidas en la región de las costillas, pero el sitio brasileño Globo Esporte aclaró que se encuentra en buen estado. Esta fuente precisó que la víctima estaba en el establecimiento junto a cuatro hombres y cinco mujeres.

Bajo este escenario, UOL dejó en claro el tenor de los pedidos hacia el mediocampista: “Los seguidores lo instaron a rescindir el contrato de inmediato”. Además, el protagonista de este suceso se expidió en sus redes sociales para confirmar todas las versiones. Tanto es así que subió una historia a su cuenta personal de Instagram con una foto de sus pantalones ensangrentados y la leyenda: “No es sólo fútbol”.

La publicación de Luan después de la agresión sufrida por los hinchas de Corinthians

Esta situación obligó a un fuerte repudio del Corinthians, que redactó un comunicado subido a sus redes oficiales: “El Sport Club Corinthians recibió con tristeza e indignación la información de que el atleta Luan fue atacado por supuestos hinchas en la madrugada de este martes, en São Paulo. El club sigue la investigación de los hechos y está ofreciendo todo el apoyo necesario al jugador, como siempre ha hecho desde su llegada en 2020. Luego de otro repugnante caso de violencia, el Corinthians lamenta el actual momento de intolerancia que domina el fútbol brasileño. Nada justifica la cobarde agresión sufrida por el deportista”.

En este sentido, el delegado de la Comisaría para la Represión de Delitos Deportivos, César Saad, declaró que el presidente del club, Duilio Monteiro Alves, se comunicó con él para un rápido esclarecimiento: “Fui abordado por él y estoy investigando el caso. El Corinthians no pudo hablar con el jugador ni con su representante, pero ya puso en alerta al departamento legal para tratar este tema”.

Luan llegó a la escuadra a principios de 2020 a cambio de un monto inferior a los USD 5 millones desde Gremio, aunque las permanentes críticas de la afición minaron su confianza para quedar relegado de a poco en la consideración de los entrenadores. Su último partido con esta camiseta ocurrió el 19 de febrero de 2022, con un total disputado de 80 partidos con 11 goles y 5 asistencias. Fue cedido al Santos, pero nunca pudo recuperar su mejor versión, ya que a su regreso a inicios de este año siguió sin estar en la consideración hasta entrenarse por fuera del plantel profesional por distintos actos de indisciplina anteriores.

Recientemente, el futbolista ofreció una entrevista con el podcast de Denilson Show y ligó su mal rendimiento al asesinato de una persona cercana a su entorno en 2020: “Una parada que me conmovió mucho fue la pérdida de mi hermano. Me jodió la cabeza, era mi compañero desde que tenía cuatro años. Desde que murió mi padre, hemos hecho todo juntos. Fue un shock”.

El comunicado de Corinthians por la agresión a Luan

A continuación, reveló el pedido realizado a Vanderlei Luxemburgo en su llegada como entrenador en mayo pasado: “Cuando llegó Vanderlei, fui a intercambiar ideas con él. Lancé una conversación directa: ‘Profesor, no necesito contar una historia triste aquí, usted conoce mi situación. Lo único que pido es que me pongan a entrenar con el grupo y me den la oportunidad”. En los últimos días, el DT se desligó de la decisión en conferencia de prensa: “Pregunta a los aficionados del Corinthians si quieren al jugador en el partido. No me corresponde a mí responder”.

El volante ofensivo, que declaró ser hincha del Corinthians en su presentación, posee contrato con la entidad hasta el 31 de diciembre de 2023 y es uno de los contratos más altos con un sueldo mensual de USD 165.000. Ante las críticas que lo asediaban, Monteiro Alves explicó por qué no interrumpía su vínculo antes de tiempo para aligerar la masa salarial: “El futbolista tiene contrato y, si lo quieres sacar, tienes que pagar la totalidad del contrato. Me molesta mucho, pero estamos encerrados en este contrato hasta fin de año. Para rescindir, necesitaría tener el dinero. ¿Cómo pago un contrato completo por adelantado?”.

