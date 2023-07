El calvario de la ex esposa de Boris Becker: “Nos echó a mí y a nuestro hijo de la casa”

Boris Becker junto a Sharlely en 2011 (Getty Images)

Boris Becker sigue siendo noticia por hechos extradeportivos. Después de salir de la cárcel por su escándalo de estafas, el ex tenista ahora ha sido señalado por una de sus ex esposas y madre de uno de sus hijos por maltratos constantes desde su separación.

Te puede interesar: La ex número 1 del tenis Caroline Wozniacki volverá de su retiro tras tres años y jugará el US Open

Sharlely Lilly Becker, quien contrajo matrimonio con el alemán en 2009, brindó una larga entrevista en la que enumeró episodios que sufrió por parte de su ex pareja y que incluso involucran a su hijo de 13 años, Amadeus. Según su relato, todo comenzó después de que ella decidiera dejarlo en 2018: “No puede perdonarme por eso”, declaró en diálogo con la prensa alemana.

La modelo neerlandesa, explicó: “Desde entonces, él ha querido destruirme. Cuando me fui hace cinco años, me quitó las llaves de mi casa y del auto. Nos echó a mí y a nuestro hijo de la casa. No tenía ni un centavo en efectivo, no sabía a dónde ir. Pasamos la primera noche en un banco en un café”. Allí, aparecieron unos amigos suyos que la ayudaron a alquilar un apartamento y le prestaron dinero para que pueda comprar comida.

Te puede interesar: El mágico punto de espaldas de una tenista brasileña que dio la vuelta al mundo: “Es absurdo, emula a Ronaldinho”

“No podía dormir, apenas comía, bajaba de peso. Todo fue por culpa de Boris, porque no cumple con sus obligaciones, a pesar de que estoy criando a su hijo”, contó la mujer de 47 años que aseguró: “Boris no paga ni un centavo en manutención infantil”.

Además, describió a la ex estrella del tenis tres veces campeón de Wimbledon como un padre ausente, incluso dio el ejemplo de que en este año apenas vio a su hijo dos días en marzo: “Creo que él ama a su hijo. Amadeus también ama a su padre. Como mis propios padres no estaban allí para mí, los apoyaría para construir una relación cercana. Mi hijo es un niño maravilloso, simplemente agradecido cuando alguien pasa tiempo con él”.

Te puede interesar: La agenda de los argentinos en Wimbledon, día 2: se postergó el debut de Francisco Cerúndolo tras su histórico título en césped

Lilly habló en la previa de lo que será el lanzamiento de la docuserie Boris Becker: The Rise & Fall, que relata el ascenso y la caída en desgracia del ex deportista germano. “Boris es un narcisista. Una persona egoísta. Le asusta no poder influir en el contenido de este documental. Él está acostumbrado a controlar y manipular a otros. Pero no seré silenciada, incluso si una vez más está enviando a sus abogados tras de mí. Quiere prohibirme que hable de nuestro hijo. Solo ha visto a Amadeus una vez este año, e inmediatamente publicó una foto en Instagram para mostrar lo gran padre que es. Así es él”.

La abogada de la modelo explicó que el divorcio aún está en suspenso porque el propio Becker ha ignorado constantemente todas las citaciones que ha recibido. Lo mismo ocurre con el impago de la manutención infantil.

En relación a su separación, Lilly explicó que la relación se había vuelto insostenible: “Me fui porque ya no podía soportar sus mentiras y su mal carácter. Convirtió todo en un secreto. Dinero, asuntos, negocios dudosos. No obtuve ninguna respuesta a mis preguntas. Ni siquiera tuvimos una cuenta bancaria conjunta. Simplemente ya no me trataba bien. Era cruel”.

En este sentido, contó que muchas mujeres la contactaban a ella para contarles de las infidelidades de su esposo, pero él siempre negaba todo: “No tenía fuerzas para irme. Después de todo, tenía un hijo pequeño. Si no fuera por Amadeus, lo habría dejado mucho antes”.

Seguir leyendo: