Cristiano Ronaldo se refirió a la marca histórica que logró con Portugal: “Yo no persigo récords, ellos me persiguen”

Este martes, Cristiano Ronaldo logró un nuevo récord al convertirse en el único futbolista de la historia en disputar 200 partidos con su selección. La marca del lusitano, de 38 años, fue tan considerada que hasta recibió una placa de los Récords Guinness en la previa del encuentro ante Islandia, que terminó con triunfo por 1 a 0 con un gol suyo, por las Eliminatorias para la Eurocopa Alemania 2024. Jugó de visitante, pero todo el Estadio Laugardalsvöllur lo aplaudió.

CR7 debutó en su Selección en 2003 con 18 años y llegó a 200 encuentros y marcó 123 goles, número que también lo deja en la cima de máximos artilleros a nivel de selecciones en toda la historia. Jugó cinco Mundiales en los que su mejor participación fue el cuarto puesto en Alemania 2006. Diez años más tarde logró la Eurocopa en cuya final le ganaron al local, Francia.

“Jugar 200 partidos demuestra mi amor por este país, por nuestra selección y no es una coincidencia”, afirmó en la conferencia de prensa previo al cotejo con los escandinavos. “Por eso estoy muy orgulloso, quiero seguir jugando, quiero seguir haciendo feliz a mi familia, amigos y a todos los portugueses. Porque este ha sido un camino largo, pero no terminará pronto”, agregó.

“Siempre fue un sueño para mí y lo representaré hasta que crea que debo hacerlo. Mientras el entrenador, el presidente y yo lo creamos así. Seguiré viniendo porque para mí es un sueño”, subrayó.

Sobre las marcas que consigue, reflexionó: “Sé que hay algunos récords que me pertenecen. Como el que lidero los goles internacionales con mi selección. Y sé que tengo más récords, pero como suelo decir, sinceramente, y lo diré una vez más: yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí. Por eso estoy feliz y es mi motivación para seguir jugando”.

Por sus declaraciones y más allá de rozar las cuatro décadas con su edad, el atacante piensa en al menos jugar su sexta Eurocopa en caso de que su equipo clasifique, algo que está encaminado ya que lidera el Grupo J luego de cuatro fechas disputadas. Quedan seis y la clasificación terminará el 19 de noviembre.

Cristiano Ronaldo y la placa que recibió de los Récords Guinness (Crédito AFP)

Pese a sus distinciones individuales, Cristiano supo ser perseverante con su equipo nacional. Tuvo varias frustraciones, pero siguió luchando hasta poder conseguir un título como el que consiguió en la Eurocopa.

Además, CR7 cumplirá 20 años defendiendo la camiseta de Portugal el próximo 20 de agosto. Otro dato para ratificar su condición de leyenda del fútbol a nivel mundial. Pese a todo lo que ganó a nivel de clubes y de ser uno de los mejores de las últimas décadas, siempre quiso estar presente con su representativo nacional.

Por estos números, estadísticas, pero por sobre todo por su juego, Cristiano Ronaldo marcó una época al igual que Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, que tampoco bajó los brazos y supo ser campeón con su selección. Además, también podría llegar a dos décadas con la selección mayor de Argentina en 2025.

