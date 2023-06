El propietario de Inter Miami adelantó cuándo sería el debut de Lionel Messi en el club

Messi está de vacaciones y luego se integrará a las filas de Inter Miami (REUTERS/Thomas Peter)

Luego de que el propietario de Inter Miami, Jorge Mas, brindara información sobre la inminente presentación y fichaje de Lionel Messi por la franquicia de la MLS, en los calendarios de los fanáticos se fijó una fecha por el probable debut del argentino con el cuadro rosa. La jornada será el viernes 21 de julio en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y el rival será Cruz Azul de México (arrancará a las 21 hora argentina). El encuentro será correspondiente a la primera fecha del Grupo Sur 3 de la Copa de Ligas 2023.

“Creo que siempre habrá un antes y un después de Messi cuando hablamos del deporte en Estados Unidos. Tengo la creencia muy, muy fuerte de que podemos crear en América del Norte y los Estados Unidos, si no la mejor liga, una de las dos mejores ligas del mundo”, fue lo que declaró Jorge Mas, que empezó a dar detalles del acuerdo contractual con la estrella argentina que viene de consagrarse campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022.

Mientras posiblemente Lionel Messi participe del partido despedida de Maxi Rodríguez en Rosario, Inter Miami visitará este sábado a Philadelphia Union (4°) en la que será su decimoctava participación en la Conferencia Este de una MLS que lo ve en el último lugar de la tabla de posiciones producto de 5 triunfos y 12 derrotas (no empató). El conjunto de Florida tendrá que levantar cabeza cuanto antes para aspirar, al menos, al noveno lugar que brinda la clasificación a los 16avos de final de los playoffs por el título. Antes de la Copa de Ligas, las Garzas se medirán con Austin FC (12° en la Conferencia Oeste), Columbus Crew (5°), DC United (8°) y St. Louis City (uno de los líderes de la Oeste).

Después del estreno contra los mexicanos, Messi jugaría su segundo encuentro con Inter Miami cuatro días después: será el martes 25 de julio frente a Atlanta United en el mismo escenario (comenzará a las 20:30 hora argentina).

En Miami ya aguardan con la 10 de Messi para su presentación

Una fuente con conocimiento de las negociaciones dijo que se trata de un acuerdo de dos años y medio con un valor de $50 millones a $60 millones de dólares por año con una opción para 2026. Incluirá salario, bonos y capital en el club al final de sus días de juego. Mas enfatizó que no hay un subsidio directo de la liga y “absolutamente no hay cambios en las reglas de la lista. No hay categorías ni nada que se esté cambiando para incorporar a Lionel Messi al plantel de Inter Miami”.

QUÉ ES LA COPA DE LIGAS

El certamen en el que debutaría Lionel Messi con la camiseta de Inter Miami se disputará por primera vez bajo la órbita de la Concacaf luego de sus dos primeras ediciones (en 2019 fue campeón Cruz Azul, en 2020 no se disputó por la pandemia del coronavirus y en 2021 se consagró León de México). El torneo es organizado entre la Liga MX y la MLS, por lo que sus competidores son conjuntos mexicanos y norteamericanos (además de los canadienses que compiten habitulamente en la MLS).

Los equipos se dividieron en grupos de tres según la zona (este, oeste, central o sur) y solamente dos se clasificarán a los 16avos de final, donde comenzará la eliminatoria directa a la que ya ingresaron Los Ángeles y Pachuca por ser los mejores de su respectiva liga (los estadounidenses como campeones de la MLS Supporters’ Shield y los mexicanos por mejor puntaje en tabla acumulada 2022). Será una competición relámpago ya que en el mes de agosto se llevarán a cabo todos los playoffs: desde los 16avos hasta la final, pautada para el sábado 19/8.

Seguir leyendo: