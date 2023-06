Escandalosa salida del Chacho Coudet del Atlético Mineiro: la charla con el plantel en el vestuario y el sugerente comunicado del club

El DT se marchó enfrentado a la dirigencia y después de haber vivido un apriete por parte de los ultras (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

Su equipo ganó 21 de los 35 partidos que dirigió: sacó el 68% de los puntos. Ganó el campeonato minero y está tercero en el Brasileirao. Sin embargo, Eduardo Coudet dejó la dirección técnica del Atlético Mineiro en medio de un escándalo. Tras el empate 1-1 ante Bragantino en condición de local, el argentino habló con el plantel, le comunicó su despedida y voló a Buenos Aires. Recién 24 horas después el club comunicó la ruptura a través de un sugerente comunicado.

Ayer, el Mineiro vencía 1-0 desde los 17 minutos a su rival con tanto de Paulinho, pero Eduardo Sasha igualó el score, por lo que O Galo (18 puntos) no consiguió acercarse al líder Botafogo (24) y el escolta Palmeiras (22) disputadas diez fechas del Brasileirao. En el vestuario, según detallan medios brasileños, el DT habría mantenido una tensa conversación con el plantel, al que le habría señalado que no tiene poderío suficiente para pelear todos los frentes y que la dirigencia no cumplió con varios puntos pactados antes de su arribo, hecho que no le habría gustado al director deportivo Rodrigo Caetano. Acto seguido, comunicó su despedida. Y se volvió a la Argentina.

En Brasil señalan que el Chacho, de 48 años, habría tomado la determinación sin una comunicación formal con los directivos. La prueba sería que recién esta tarde la institución publicó un comunicado en sus redes sociales explicando la situación.

“Ayer 20 de junio de 2023, en el vestuario del Mineirao, después del partido contra Red Bull Bragantino por el Campeonato Brasileño, el técnico les anunció a todos su decisión de dejar el club. Por lo tanto, Coudet ya no es nuestro entrenador”, reza el escrito, buscando dejar en claro que el ex orientador de Racing y Rosario Central habló con los jugadores en camerinos.

Coudet venía acumulando roces con los dirigentes y eso incluso lo llevó a que fuera apretado por los ultras del club, que le criticaron sus declaraciones respecto a que no contaba con elementos suficientes para batallar por todos los certámenes.

Más allá de su buena faena en las competencias locales, O Galo también está a un paso de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: está segundo en el Grupo G con nueve puntos, uno menos que el líder Atlético Paranaense. Un empate ante Libertad en Paraguay le otorgaría el pasaje a la próxima etapa. No obstante, los resultados no fueron suficientes. Y la convivencia con la comandancia del club se tornó imposible.

Así, Coudet puso fin a su sexta experiencia como entrenador, después de sus pasos por Central, Tijuana, Racing, Inter de Porto Alegre y Celta de Vigo: acumula tres títulos, dos en La Academia y el campeonato Mineiro con el Atlético.

Noticia en desarrollo...