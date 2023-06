Mientras la chance de Barcelona se disipa, Lionel Messi se acerca a Inter Miami

Messi se decantaría por el Inter de Miami (Reuters)

El futuro de Lionel Messi es el tema central de todos los medios deportivos del mundo. El astro argentino deberá decidir dónde continuar con su carrera y, tras complicarse las negociaciones con Barcelona, uno de sus pretendientes sacó ventaja para hacerse con sus servicios.

Según detalló el portal The Athletic, Inter Miami es el gran candidato a quedarse con el capitán argentino después de informar que descartó la opción de firmar con el Al Hilal de Arabia Saudita, pese al contrato multimillonario que le habían ofrecido.

Al mismo tiempo, el biógrafo oficial del campeón del mundo, el periodista español Guillem Balagué, hizo un anuncio similar en su cuenta de Twitter: “Messi lo ha decidido. Su destino: Inter Miami. Leo Messi se va al Inter Miami”. El escritor sería una voz importante ya que es una de las personas cercanas al astro argentino. En 2014 publicó la única biografía autorizada por el futbolista y en 2022 la modificó sumándole sus últimos logros.

En este contexto el medio británico también dio algunos detalles de cómo sería la negociación, en la cual participaron directamente los hermanos José y Jorge Más, dueños de la franquicia de la MLS. Además del salario que pacten con el equipo (Según Sport rondaría los USD 53 millones por cada una de las cuatro temporadas), el ex Barcelona se quedaría con un porcentaje de las suscripciones del público al MLS Pass, el servicio de transmisión de fútbol operado por Apple que permite ver todos los partidos de la liga estadounidense.

Messi se convertirá en agente libre a partir del 30 de junio (AP)

Al mismo tiempo, también recibiría parte de las ganancias que perciba Adidas por su llegada a la competencia. Cabe destacar que la insignia alemana renovó recientemente su acuerdo con la MLS hasta 2030 a cambio de 830 millones de dólares para vestir a todos los equipos (29) que la integran. En paralelo, la marca deportiva también es uno de los patrocinadores de Messi desde el 2006.

Por último, Inter Miami, a través de sus dueños, le ofrecería la compra de una parte de la franquicia para que se convierta en propietario una vez finalice su etapa como futbolista de la institución. Un acuerdo similar al que realizaron con David Beckham cuando se despidió de Los Ángeles Galaxy.

El periódico español As, en tanto, se atrevió a señalar cuándo sería la fecha del posible debut del astro argentino con la camiseta del elenco de Miami. Tras una gira que ya tiene programada con la selección argentina al continente asiático para disputar dos amistosos el 15 y 19 de junio (contra Australia e Indonesia respectivamente), La Pulga podría estrenarse contra el Cruz Azul el 21 de julio en un torneo amistoso.

El rosarino de 35 años ha manifestado públicamente en 2020 su deseo de retirarse en los Estados Unidos: “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”, comentó en aquel entonces en diálogo con La Sexta, cuando aún jugaba en Barcelona.

En lo que respecta al presente deportivo del Inter Miami, el club no está atravesando su mejor momento. Tras 16 jornadas disputadas, las Garzas se ubican en el último lugar de la Conferencia Este con apenas 15 unidades tras cinco victorias y once derrotas. A su vez, tampoco cuenta con un técnico después de que el pasado 31 de mayo la franquicia anunció la destitución de Phil Neville tras caer ante el New York RB por 1-0 de local.

“El equipo también ha anunciado que se ha separado del entrenador asistente Jason Kreis. El entrenador asistente de Inter Miami CF, Javier Morales, asumirá el cargo de entrenador en jefe interino con efecto inmediato, mientras que el entrenador asistente Darren Powell, el entrenador de porteros Sebastián Saja y el entrenador asistente y analista de rendimiento Alec Scott permanecerán en sus funciones actuales”, detallaron en un comunicado oficial.

