Emiliano Grillo ganó su segundo título en el PGA Tour e igualó una marca de De Vicenzo: el impactante premio en dólares que embolsó

Emiliano Grillo con el título obtenido en el PGA Tour de Texas (Raymond Carlin III-USA TODAY Sports)

El chaqueño Emiliano Grillo brilló en un final apasionante para quedarse con el título en el Charles Schwab Challenge del PGA Tour de golf que se desarrolló en el histórico campo de Colonial Country Club, en Fort Worth, Texas, y 8,7 millones de dólares en premios. El jugador de 30 años pudo hacer birdie en el segundo hoyo de desempate y gritó campeón, embolsando la suculenta cifra de 1.566.000 dólares.

Esta fue la segunda victoria de Grillo en el PGA Tour, casi ocho años después de su primer título. Además, es el segundo triunfo de un argentino en este prestigioso campo, ya que el mítico Roberto De Vicenzo fue campeón en Texas, en 1957.

El oriundo de Resistencia cerró con una ronda de 2-bajo par 68, para sumar 272 golpes (-8) y pudo tener un final más cómodo. Sin embargo, su salida en el hoyo 72 encontró el área de penalización y le costó un doble bogey, lo que le abrió la puerta a Adam Schenk, que con par en el hoyo final forzó el desempate.

Después de empatar en el primer hoyo del playoff, Grillo pegó un gran tiro en el par-3 del 16, y luego de un pique favorable, su pelota quedó a un poco más de un metro para birdie. Después que Schenk no embocara su approach, Grillo no dudó a la hora de embocar su putt y así se quedó con su segunda victoria, lo que le significa, no solo el ascenso al puesto 18 de la FedEx Cup sino también la clasificación a los majors.

Emiliano Grillo logró su segundo título en el PGA Tour en Texas (Raymond Carlin III-USA TODAY Sports)

“Fue un camino largo, me hace pensar en todo lo que viví desde que empecé, hace poco tuve mi primer hijo y todo fue cambiando y pasé a darle importancia a otras cosas de mi vida”, dijo emocionado el golfista argentino. “Dicen que el segundo título siempre es más difícil que el primero y definitivamente fue así”, agregó en la conferencia de prensa.

Grillo nunca dudó de su éxito: “Lo más difícil entre el primer título y este fue la espera. Igual yo sabía perfecto que iba a volver a ganar, no tenía dudas, lo que pasa es que pasaban los años y no llega y uno empieza a preguntarse qué pasa, pero creo que hoy estoy mucho más maduro y tengo otras cosas más allá del golf que me importan más y quizás fue eso”.

Con esta victoria, Grillo se sumará a la pared de los campeones, un lugar que recuerda a todos los ganadores en Colonial desde 1946 en adelante, entre ellos el de Roberto De Vicenzo, quien ganó en 1957. “Es un orgullo estar ahora en la pared de campeones con Roberto De Vicenzo, cada vez que uno pasa por ahí y ve su nombre es un orgullo. Y ahora mi nombre estará cerca del suyo, ojalá también en el Open pueda sumar mi nombre igual que el suyo”, cerró el chaqueño.

Emiliano Grillo con el trofeo del Charles Schwab Challenge. Fue su segundo título en el PGA Tour (Raymond Carlin III-USA TODAY Sports)

Seguir leyendo: