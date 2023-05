Subastan la primera camiseta que Maradona usó en un Mundial: el valor inicial de la licitación y el detalle de una carta firmada

Subastan una camieta de Maradona en España 82

Con el paso del tiempo, y aún más después de su muerte el 25 de noviembre de 2020, las camisetas que usó Dieo Maradona se transformaron en valiosos trofeos por el que fanáticos o coleccionistas de El Diez pugnan en el caso de su aparición. En las últimas horas, se dio a conocer una nueva subasta que tiene como protagonista a una de las camisetas que el N° 10 usó en lo que fue su debut mundialista de mayores.

El sitio de subastas estadounidense PWCC Marketplace activó la licitación por la casaca de color albiceleste que Maradona vistió ante El Salvdor el pasado 23 de junio de 1982. El duelo, válido por la tercera jornada del Grupo 3 de la Copa del Mundo de la FIFA, terminó con un resultado favorable para el equipo de César Luis Menotti: Argentina le ganó 2-0 al conjunto de Centroamérica en el estadio José Rico Pérez, de Alicante. Los autores de los tantos de la victoria de los reinantes campeones del mundo fueron Daniel Passarella, de penal, y Bertoni.

“Resolution Photomatching identificó varios hilos sueltos y deshilachados del escudo de la Asociación del Fútbol Argentino para determinar que Maradona usó esta camiseta el 23 de junio de 1982 en el partido contra El Salvador”, indica el sitio donde se puede ser parte de la subasta a la que le restan un día y unas 15 horas para su finalización. La oferta hasta el momento de la publicación de esta nota es de 21 mil dólares por la casaca.

Más allá que el ganador de la subasta se quedará con una de las camisetas que Maradona se calzó en el primero de los cuatro Mundiales que jugó (México 86, Italia 90 y EEUU 94), dicha reliquia estará acompañada por una carta que confirma la autenticidad de la misma.

La carta de Andrés do Campo en la que confirma que Maradona le "obsequió" la casaca que usó contra Guatemala

“Además de la Carta de Resolución de Photomatch, el postor ganador también recibirá una carta manuscrita de Andrés do Campo, gerente de equipo de Argentina, afirmando el origen de la camiseta, así como un conjunto de credenciales que verifican su posición en 1982″, cita la página donde se lleva a cabo la licitación.

En las imágenes que se pueden ver en el portal, está la credencial de do Campo que lo confirma como el utilero de la selección argentina. La fecha de la tarjeta es del 13 de febrero de 1981 y tiene el número 0237. ¿Qué dice el texto escrito a mano? “Yo Andrés do Campo, utilero de la selección argentina de fútbol declaro que la camiseta número 10 de Diego Armando Maradona fue usada en el partido de la Copa del Mundo España 1982, Argentina vs El Salvador. Camiseta que me obsequió Diego Armando Maradona al finalizar el partido. Buenos Aires, diciembre 1982″, dice el escrito que cierra con la firma del utilero.

Otra de las credenciales que acredita el puesto de trabajo de do Campo en la AFA es la acreditación de su participación con el seleccionado en los II Juegos Deportivos Cruz del Sur que se realizaron ese año en Rosario.

Hay que recordar que hace poco más de un año, a principios de mayo de 2022, la camiseta con la que Maradona le anotó los icónicos dos goles a Inglaterra en el Mundial de México 86 fue subastada por una suma que alcanzó más de 9 millones de dólares.

El sitio Sothebys confirmó que se realizaron no menos de cinco nuevas ofertas que llevaron el precio de los USD 5 millones a superar los USD 9 millones. De la subasta participó el argentino Marcelo Ordas, quien posee la colección de casacas de fútbol más grande del mundo y viajó a Londres para intentar quedarse con la histórica camiseta. “Pensé que la ganábamos porque detrás de mí hay mucha gente que acompañó esta cruzada. El sueño que nos movilizó estar acá en Londres. Tenemos que firmar papeles todavía. Era llevarla a casa el sueño, llevarla a la Argentina. Triste por no poder llevarla a casa para compartirla con todos los argentinos”, se lamentó en aquella ocasión.

FOTOS DE LA CAMISETA Y LOS ELEMENTOS PARTE DE LA SUBASTA

