Las lágrimas de una figura colombiana tras denunciar un insulto racista ante Gimnasia por la Sudamericana: “Da tristeza”

Gimnasia logró su primera victoria en la Copa Sudamericana, pero el gol de Franco Torres para vencer por la mínima a Independiente Santa Fe en la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana quedó empañado por una denuncia pública por racismo formulada por el delantero de la visita, Hugo Rodallega, contra el público del Lobo, en medio de lo fue una semana convulsionada por el Caso Vinicius Jr. sucedido el último domingo.

Visiblemente conmocionado, el histórico delantero con pasado en la Selección Colombia ofreció un crudo testimonio tras el pitazo final del árbitro: “No mejoramos como humanidad nosotros. Un desastre lo que pasa en el mundo entero. Una tristeza que vengamos aquí y... No estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende porque eso es normal, pero ya el tema del racismo ya cansa. Que te llamen mono y negro... Eso es una falta de respeto. Da tristeza”.

El futbolista de 37 años se refirió a una situación puntual que alteró los ánimos en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Una pelea entre los protagonistas de ambos equipos a los 41 minutos de la etapa inicial concluyó con las expulsiones de Felipe Sánchez y el entrenador local Sebastián Chirola Romero, mientras que también se marchó Wilson Morelo con una idéntica medida disciplinaria. Justamente, Rodallega protagonizó un cruce con Chirola, aunque permaneció en cancha hasta que fue reemplazado por Jeferson Rivas a los 80 minutos.

“Le pasó a todos mis compañeros cuando hubo un problema, son problemas que pasan dentro de una cancha. Nosotros podemos discutir, pelear, pueden haber expulsados. Es normal, pero ya que la gente empiece a meterse con el tema de la raza me da tristeza”, declaró en pleno de campo de juego después de haber caído con un tanto en el segundo minuto de adición.

* El resumen de la victoria de Gimnasia ante Independiente Santa Fe

En relación al resultado, el punta con pasado en Atlas y Monterrey de México, Wigan y Fulham de Inglaterra y Bahía de Brasil, entre otras instituciones, relativizó el marcador ante el grave hecho que aseguró haber vivido en el estadio platense: “A mi no me duele que hayamos perdido, se puede perder a último minuto. Nosotros lo habíamos ganado en el último minuto en Bogotá. Ellos se van con la fortuna de ganarlo en el último minuto”.

En una de sus últimas frases, hizo referencia al encuentro con triunfo para El Expreso Rojo el 18 de abril pasado por 2-1 en El Campín, donde Rodallega anotó el tanto de la victoria cafetera a los 96 minutos: “Me duele lo que pasa en el estadio y en el entorno porque nosotros los tratamos bien a ellos en Bogotá. Los respetamos; ellos no nos respetaron a nosotros hoy. Eso me deja triste”.

Esto sucede a pocas horas de haberse conocido el informe del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre los graves insultos racistas contra el delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., durante el encuentro ante Valencia en Mestalla. Entre los calificativos citados, se reitera la palabra “mono” en un relato coincidente con lo mencionado por su par sudamericano. Este no fue el único agravio contra el extremo, quien debió soportar distintos gritos detallados en el acta arbitral: “P... negro que eres un idiota”, “me cago en tus muertos hijo de p...”, “Vinicius idiota”, “p... negro hijo de puta”, “Vinicius perro (...) hijo de p...” y “mono que eres un p... mono”. En los últimos minutos se marchó expulsado por una agresión contra un rival y las grabaciones podrían constatar un grito repudiable: “Vinicius muérete”.

Al igual del expediente que le impuso una dura sanción al Valencia, Gimnasia y Esgrima La Plata podría sufrir una dura pena por el accionar de sus seguidores, debido a que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fija en el artículo 15 de su Código Disciplinario rotulado “discriminación” cuáles podrían ser las próximas medidas económicas contra la entidad: “Cualquier Asociación Miembro o club cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen, será sancionado con una multa de, al menos, USD 100.000. En caso de reincidencia, el infractor podrá ser sancionado con una multa de USD 400.000”.

EL CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA CONMEBOL:

