El presidente de La Liga de España habló del posible arribo de Messi al Barcelona: qué debe hacer el club para abrirle la puerta

El Presidente De La Liga Se Refirió Al Caso Messi

El futuro de Lionel Messi es incierto. Cada vez más lejos del PSG, en Cataluña se ilusionan con el regreso del astro rosarino al Barcelona; y el presidente de La Liga de España, Javier Tebas, reconoció que le “gustaría” un eventual retorno del ídolo popular, aunque para ello el club deberá cumplir con el control económico.

“Aquí no se mira si traen la documentación para Leo Messi o Kylian Mbappé. No se mira, si para Messi en La Liga le abren la manga ancha. Lo que es claro es que hay control económico y para incorporar jugadores hay que cumplirlo”, aseguró el titular del certamen ibérico en el marco de un acto institucional.

Cuando fue consultado ante una comparación con la Premier League, el dirigente volvió a referirse a la figura del capitán argentino y a su hipotético salario en el Culé. “No recuerdo el último Balón de Oro que jugó en la Premier. Los mejores jugadores se han quedado en España. Y ahora leo que el mejor jugador de la historia del fútbol quiere volver a jugar en España, incluso cobrando menos. Si vuelve, será con un salario inferior al que tiene en el PSG”, afirmó.

Hace una semana, el presidente de la entidad que regula a los clubes españoles había dicho que veía “complicado” el retorno de Messi por los problemas financieros de la institución blaugrana. “Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado. Hay que hacer cosas creíbles. No hablamos si es Messi o no. Me gustaría particularmente que viniera Messi pero en La Liga no se mira si viene o no”, completó.

Por su parte, Tebas abogó por un cambio en el modelo de solidaridad en la financiación del fútbol europeo, una reforma que tiene que pasar necesariamente por la UEFA. “No estoy de acuerdo con el modelo de solidaridad actual porque es poco lo que reciben las ligas y es poco lo que reciben los clubes que no participan en competiciones europeas”, argumentó en la reunión llamada Defendiendo el fútbol europeo organizada por World Football Summit.

Además, insistió con la idea de un nuevo modelo que esté “alrededor de la UEFA”, que servirá para evitar la progresiva “desestructuración” de las ligas nacionales, en las que los clubes adinerados tienen acceso a las competiciones europeas y otros quedan en situación de inestabilidad económica.

En este sentido, el presidente de La Liga recordó que en la temporada pasada “las grandes ligas renunciaron a 50 o 60 millones de euros para que se repartiesen en otras ligas menores, y es no fue suficiente”. “Hay que buscar otros modelos, pero no se puede hacer de golpe todo”, subrayó.

Crear un frente contra el proyecto de la Superliga que promueven Real Madrid, Barcelona y Juventus es una de las misiones que Tebas se ha planteado como desafío. Él considera que el proyecto que lidera Florentino Pérez, titular del Merengue, sería muy dañino para el ecosistema futbolístico europeo y cifró en 52.000 los jugadores y técnicos profesionales que quedarían afectados por la nueva competición internacional. “La irrupción de la Superliga destruiría el sustento de esas 52.000 familias”, concluyó.

