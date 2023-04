John Carlin y el futuro de Messi: la opción “más razonable”, el posible destino del que no se habla y la decisión “gloriosa”

John Carlin, periodista, guionista y escritor

Describir la carrera de John Carlin, periodista, guionista y escritor (66 años), podría llevar horas. Es el autor, entre otros libros, de “El Factor Humano”, que luego fue llevado al cine como “Invictus” (la lucha política de Nelson Mandela y cómo incidió el Mundial de rugby de Sudáfrica en el cambio social en el país). Se crió en Buenos Aires -donde trabajó en el diario “Buenos Aires Herald” y vivió en El Salvador, Nicaragua, México, Inglaterra, Estados Unidos, y ahora, en Barcelona, donde acaba de publicar una columna en el diario local “La Vanguardia”, en la que sugiere que un posible destino de Lionel Messi podría ser el Newcastle, de la Premier League inglesa.

Carlin analizó con Infobae las distintas variables para que Messi continúe su carrera después del 30 de junio próximo, cuando volverá a quedar libre tras dos años en el Paris Saint Germain (PSG).

-¿Qué creés que va a pasar con Messi una vez que termine su contrato con el PSG, el próximo 1 de julio?

-Bueno, primero tenemos claro que no va a seguir en el PSG, ¿verdad? Porque como están las cosas allí, cómo lo tratan, eso no es posible. Entonces, todo depende de cuáles sean sus prioridades, si lo que pretende es ganar el máximo dinero posible o si quiere estar en el más alto nivel competitivo. Sí es evidente que su mayor objetivo deportivo es jugar la Copa América 2024 y el Mundial 2026 con la selección argentina, pero para eso, no puede perder chispa. El término medio entre todo es ir a la Major League Soccer (MLS), donde no lo van a exigir a tope.

-¿Tan claro tenés que se va a ir del PSG?

-Creo que sí, que dejará el PSG en este verano. Lo abuchean los hinchas y no tiene su corazón comprometido allí. Todos sabían que hasta noviembre pasado su prioridad era llegar bien al Mundial de Qatar y que se desplazaba en el campo con ese objetivo y que jugar en el PSG le permitió eso.

-Entonces, si creés que se va a marchar, ¿cuáles son las alternativas que ves para su carrera?

-Una es la más fácil: seguir los pasos de Cristiano Ronaldo y jugar para el equipo rival y entonces recrear allí el derbi entre ellos en Arabia Saudita, con lo que le entraría muchísimo dinero, pero tendría un final bastante indigno. Días pasados veía a Cristiano esbozando una sonrisa al recibir al premio del jugador del mes en el fútbol árabe. ¿Eso es lo que quiere Messi para él? Perdería reputación para el resto de su vida. Una cosa es Cristiano, al que ningún club poderoso quería ya, y otra cosa es Messi, que sí tiene muchas ofertas.

-Decías antes que veías como la propuesta más lógica la del Inter de Miami.

-Sí, la más factible, aunque ahora no lo tengo tan claro, pero Messi y su familia estarían viviendo muy bien en Miami. Sus hijos hablan inglés, estarían en un entorno simpático y hasta podría pasear en varios minutos de los partidos. Claro que no puede aspirar así a tener un nivel de selección.

-Últimamente se habla de un posible regreso al Barcelona. ¿Lo ves posible?

-Noto a los catalanes muy emocionados con esto, pero me sorprende lo factible que ve la operación la prensa catalana. La información que yo tengo es que, en privado, Xavi Hernández no contempla su vuelta porque se encuentra en el armado de un equipo a futuro, joven, y no es claro dónde podría encajar Messi cuando él busca un espíritu de equipo.

Lionel Messi fue silbado por los hinchas del PSG en el último partido (Photo by Vasile Mihai-Antonio/Getty Images)

-Pero Xavi viene diciendo en público y muy seguido que Leo tiene las puertas abiertas del Barcelona...

-No le queda más remedio: relaciones públicas, diplomacia. ¿Quién va a decir en público que no quiere a Messi?

-Parece raro que el Barcelona pueda traerlo nuevamente con los problemas que tiene.

-Sí, hay una nube negra sobre el Barcelona con el Caso Negreira y no sé si la estrategia comunicacional del club no es la de llamar la atención con esto para que no se hable de aquello. Messi se siente muy bien en el Barcelona. Es su casa y veo más factible vivir en Barcelona que en Rosario, que le complicaría la vida en el día a día por la exposición mediática, pública y eso de tener que andar con guardaespaldas todo el tiempo. Es claro que a Rosario, hoy, no puede ir. Pero el Barcelona no tiene mucho dinero, no tiene cómo pagarle y no sería bueno un regreso con tantos disgustos y un clima muy complicado.

-Sorprendió mucho tu columna en “La Vanguardia”, en la que sugerís la chance de jugar en la Premier League, en el Newcastle, porque no se mencionaba eso pero sí que parece lógica, siendo que Messi promociona el turismo en Arabia Saudita y el club tiene esos capitales detrás...

-Esa opción es hipotética, pero mi columna en ese sentido no lo plantea como algo del todo serio, pero en verdad, si su prioridad es la de mantener el mejor nivel para llegar a los grandes torneos con Argentina para los próximos años, no hay mejor liga que la Premier inglesa, porque allí si no das todo, vas a perder, aunque me merezca repudio que juegue en una entidad con esos capitales. De todos modos, habría clubes interesados en él. El Newcastle es hoy un club rico, en ascenso, de muy buena campaña aunque tiene como contra el clima frío y lluvioso, pero con una hinchada apasionada que llenaba su estadio jugando hasta hace poco en la Premiership (Segunda), ante 52 mil personas. El clima puede ser un problema para su esposa e hijos, pero si no, podría escoger un club de Londres porque ya lo dije antes, sus hijos estudiaron inglés en Barcelona, fueron a la British School.

-¿En qué equipo de Londres lo ves?

-No creo que el Arsenal, líder actual del torneo y que tiene un plantel joven, pero el Chelsea es una opción lejana. El nuevo dueño, Todd Boehly, tiene mucho dinero pero fracasó por ahora en lo deportivo más allá de la enorme inversión que hizo en contratación de jugadores y necesita, acaso, una inyección de algo que cambie la suerte. Algo parecido le sucede al Tottenham, que es otro club grande y con mucho dinero. Igualmente, no veo a Messi ni a Antonela viviendo en Gran Bretaña, si bien tampoco en un lugar inhóspito como Arabia Saudita. Es una gran incógnita lo que hará con su futuro y pinta para una gran telenovela futbolera del verano.

-¿Y River? El presidente, Jorge Brito, se mostró muy interesado aunque reconoció que hay una limitación económica. Su ídolo de adolescente era Pablo Aimar...

-Yo viví en Buenos Aires y a mí me gustaría esa opción. Tendría algo de romántico regresar a la Argentina y en Buenos Aires estaría más arropado. En Rosario sería más complicado. Por otro lado, sería bien recibido porque antes en Argentina había dudas sobre él y muchos le decían “pecho frío”, pero ahora todos saben que su alma es muy argentina. Lo que veo difícil es por el factor dinero. El otro punto es el roce internacional porque es una liga en la que a los 18-19 años, los jugadores se van porque los vienen a buscar desde otros mercados. Pero creo que hay otra opción...

Messi con la casaca que le dio las mayores alegrías en Europa

-¿Cuál?

-Retirarse.

-¿Te parece, cuando quiere jugar otro Mundial en tres años?

-Si yo fuera Messi, pensando en su reputación y en la segunda etapa de su vida sin ser futbolista, creo que hay algo glorioso al retirarse en la cima: dignidad, nobleza, honor. Él es mi ídolo deportivo del Siglo XXI y verlo poco a poco rozando el ridículo y empezar a perder sus cualidades futbolísticas, no me gustaría. Con todo lo que fue, Muhammad Alí fue embarrando su imagen. No quisiera que le pasara lo mismo.

-Pero de seguir, entonces, para vos lo mejor es la MLS.

-Sí, el Inter de Miami de David Beckham, lo que sería una especie de pre-jubilación, porque ir a Arabia Saudita es una jubilación, pero si vuelve al Camp Nou, sería un placer tenerlo otra vez por acá.

-¿Cómo ves a Messi para jugar otro Mundial de acá a tres años y dos meses? ¿Llega bien si se pone a tiro?

-Para mí, su broche de oro fue en 2022 y como te dije, si fuera él me retiraría. Ganar un Mundial con 39 años... Ees difícil porque lo es ganar dos Mundiales seguidos. Además de garra, de tener un equipazo (como tiene ahora Argentina), hay que tener también suerte y eso, no siempre se repite. Es muy difícil volver a ganar. De todos modos, te cuento que hace unos tres años saqué un documental sobre Messi en “Amazon Prime” y allí habla Josep Guardiola, y hay poca gente que tiene más capacidad que él para hablar de Messi. Y Pep me dijo que Leo podría jugar, si quisiera, hasta los cuarenta años y un poco más, pero que depende de sus ganas. Lo que sucede es que yo creo que él no tiene el fanatismo por los entrenamientos y por el físico de Cristiano, porque además no lo necesita. Volviendo al Mundial 2026, yo no lo haría de nuevo porque el fútbol es imprevisible y te doy el ejemplo del 2002, cuando Argentina llegaba con un equipazo y se quedó afuera en la fase de grupos y pasaron Inglaterra y Suecia. Y es posible que Argentina vaya al Mundial 2026 con un equipazo y si se queda afuera enseguida, sería muy triste que Messi terminara así.

-Para terminar, vivís en Barcelona, ¿cómo ves la situación del Barcelona?

-Conozco mucho a los catalanes y son muy victimistas pero en este momento, creo que tienen mucha razón porque hay fuerzas mediáticas que persiguen al club. Te hago una pregunta: ¿Con las mismas pruebas que acusaron a Sandro Rosell, ex presidente del Barcelona, y lo metieron preso, te parece que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, habría ido a la cárcel?

-Creo que no...

-Bueno... Lo que pasa es que los dirigentes del Barcelona son chapuceros, tienen más desorden que maldad y creo que eso es lo que pasa en el caso Negreira. Ellos piensan que el Real Madrid tiene contactos con los árbitros y se habrán planteado “¿Y por qué nosotros no?”, pero en eso hay un mayor porcentaje de descontrol que de corrupción.

