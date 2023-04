El cuerpo técnico de Mariano Herrón cambia para el debut de Boca Juniors por la Libertadores: el histórico que estará en el banco

Mariano Herrón, DT interino de Boca Juniors, y su ayudante de campo Claudio Morel Rodríguez

Boca Juniors debutará en la Copa Libertadores este jueves frente al Monagas en Venezuela. El encuentro comenzará a las 21 y contará con Mariano Herrón como entrenador interino, luego del despido de Hugo Ibarra. Desde el Consejo de Fútbol del club siguen la búsqueda del director técnico, pero según se adelantó el cuerpo técnico que estuvo al frente en el duelo ante Barracas Central el último sábado segurá al frente al menos en los próximos dos partidos.

Te puede interesar: Las dos bajas de último momento de Boca Juniors y el probable once de Mariano Herrón para visitar a Barracas Central

Sin embargo, según se informó en las últimas horas, habrá una pequeña modificación en el grupo de colaboradores de Mariano Herrón y esto es porque su ayudante de campo, Claudio Morel Rodríguez, no cuenta con la licencia necesaria para sentarse en el banco de suplentes en encuentros organizados por la Conmebol. De esta manera, aunque el ex futbolista de Boca Juniors y San Lorenzo viajaría, no podrá firmar planilla.

Por tal motivo, Walter Pico será quien comande al entrenador interino en la ciudad venezolana de Maturín. Aunque en un comienzo se nombró a Blas Giunta (coordinador de las divisiones inferiores) y Silvio Rudman (DT de la Reserva en reemplazo de Herrón, que está con la Primera División) será el ex mediocampista de Vélez Sarsfield y multicampeón en el Xeneize quien se siente en el banco de suplentes.

Te puede interesar: Tras su exitoso debut, Herrón sembró dudas sobre la duración de su interinato en Boca: “No sé si voy a dirigir el jueves”

Entonces, Walter Pico, entrenador actual de la quinta división y quien suma cuatro títulos como futbolista de Boca Juniors (Apertura 1992, Supercopa Sudamericana 1989, Recopa Sudamericana 1990 y Copa Master 1992), viajará con el plantel el miércoles y firmará como ayudande de campo de Mariano Herrón este jueves. Ya para el próximo encuentro del domingo ante Colón en la Bombonera, por la décima fecha de la Liga Profesional, volverá a su puesto original Morel Rodríguez.

Walter Pico, entrenador de la Quinta División, acompañará a Mariano Herrón a Venezuela para el debut de Boca Juniors por la Copa Libertadores

“Si el lunes hay entrenador volveré a mi lugar (en la Reserva del club), y si me toca dirigir en Venezuela lo haré para ayudar, nada más”, había señalado Herrón el sábado pasado después del triunfo xeneize de visitante por 3 a 0 ante Barracas Central. El entrenador interino estuvo esta mañana-al igual que el domingo- al frente de la práctica en el predio de Ezeiza junto con su ayudante, Claudio Morel Rodríguez.

Te puede interesar: El Kun Agüero abrió un viejo debate del fútbol argentino: “Los hinchas de Boca son más fanáticos que los de River”

Al margen de ello, la dirigencia de Boca es consciente de que los tiempos se acortan: en abril, el equipo afrontará tres partidos por semana entre Liga y Copa. Ahora, aparte del viaje a Venezuela y de recibir a Colón el domingo, se viene el próximo miércoles 12 el clásico de visitante ante San Lorenzo. Tres días después de visitar a los Cuervos de Boedo, el Xeneize recibirá a Estudiantes de La Plata, para luego enfrentar también de local al Deportivo Pereira de Colombia el miércoles 14 de abril, por la Copa Libertadores. Por este motivo, sigue la búsqueda del entrenador.

En lo que respecta al equipo para el debut por la Copa Libertadores, se estima que Mariano Herrón repita los once que golearon a Barracas Central. Hoy el plantel realizó ejercicios regenerativos y mañana seguramente habrá un táctico en donde el cuerpo técnico pondrá un posible equipo en cancha. Los únicos jugadores que salieron con molestias físicas ante el Guapo fueron Guillermo Pol Fernández y Luca Langoni, pero no tendrán inconvenientes para estar en Venezuela.

De esta manera, el posible equipo entonces será con Sergio Romero; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

El plantel se concentrará este martes en un hotel de la zona de Ezeiza y el miércoles a las 10 viajará en vuelo chárter -que tardará 10 horas en llegar- directo hacia la ciudad petrolera de Maturín, en donde enfrentará al Monagas, que está tercero en la liga local.

Seguir leyendo: