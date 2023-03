Nacho Ambriz en desacuerdo por llegada de Cocca al Tri: “El fútbol mexicano ha perdido su identidad”

(Foto: Twitter/PacoMontesLA)

Para Ignacio Ambriz la llegada de Diego Cocca al banquillo de la selección nacional es una muestra de que el fútbol mexicano ha perdido su identidad. El actual entrenador de los Diablos de Toluca no ocultó su inconformidad por el nombramiento del argentino como director técnico del Tri pues, resaltó, ya suman tres procesos consecutivos con un extranjero en el banquillo y aseguró que se debió elegir a un connacional.

Luego del fracaso que representó la participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y tras la salida de Gerardo el Tata Martino, Nacho fue considerado como una opción real para dirigir a México de cara a un nuevo proceso mundialista. Sin embargo, los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) se decidieron por Cocca, quien recientemente había conseguido el bicampeonato de la Liga MX con Atlas.

“No me gusta, no estoy de acuerdo en eso. Llevamos el tercer proceso con extranjeros y yo creo que el mexicano puede, tiene argumentos para pelear. (…) No me gustan porque son extranjeros, todos los entrenadores tienen cómo para hacer que sus equipos funcionen, yo tengo la mía. Yo creo que para mí el fútbol mexicano ha perdido su identidad” dijo Ambriz durante un programa de ESPN.

Ignacio Ambriz, actual director técnico de Toluca en la Liga MX. REUTERS/Daniel Becerril

De 2015 a la fecha, la silla tricolor ha sido ocupada por el colombiano Juan Carlos Osorio (2015-18) y los argentinos Martino (2018-22) y Cocca (vigente). El último entrenador mexicano que dirigió al Tri fue Miguel el Piojo Herrera (2013-15) y antes de él tres connacionales más fueron los representantes: Víctor Manuel Vucetich, José Manuel de la Torre y de manera interina Efraín Flores).

Sobre el acercamiento que hubo entre Ambriz y la FMF, el entrenador 58 años confirmó que existieron pláticas previo a determinarse al nuevo director técnico nacional. Pese a los estereotipos en los que ha sido encasillado, se dijo ilusionado y lo suficientemente capacitado para tomar las riendas del combinado nacional en un futuro posible.

“Hablaron conmigo. La verdad que ilusionado sí estaba, más siendo mi país. (…) Me considero preparado para poder recibir una oportunidad aunque me han tachado de bajo perfil, por ahí me dijeron hasta de morenito, que porque soy mexicano”, comentó Nacho, quien en su palmarés cuenta con tres campeonatos en tres distintos clubes de la Liga MX.

Ignacio Ambriz como entrenador del SD Huesca de España en 2021 (Foto: Twitter/@SDHuesca)

El primero de ellos cuando dirigía a las Águilas del América y conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf en su edición 2015-16 (le valió un cupo en el Mundial de Clubes de aquel año); el segundo con los Rayos de Necaxa en 2018 cuando ganó la Copa MX; y el tercero, como León al levantar por primera vez un trofeo de la Liga MX en el torneo Apertura 2020.

En su trayectoria, además, destaca que ha sido uno de los pocos entrenadores mexicanos en Europa. En el verano de 2021, Ambriz fue presentado como nuevo técnico del Huesa de la segunda división de España, sin embargo, fue despedido apenas una docena de partidos después tras una mala racha de resultados.

Aunque la resultado de aquella aventura no fue la ideal, la experiencia de Nacho en el viejo continente se expande a la participación que tuvo en el cuerpo técnico de Javier el Vasco Aguirre por alrededor de ocho años, un periodo en el que se desempeñó en equipos como el Osasuna, el Atlético de Madrid y la misma selección mexicana.