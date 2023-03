Ricardo Osorio sobre el proceso al Mundial 2026: “Se equivocaron al nombrar a Cocca como técnico de la Selección”

Ricardo Osorio en entrevista con Infobae México (Infobae/Jovani Pérez)

El nombre de Ricardo Osorio sigue siendo sinónimo de éxito y perseverancia en el balompié mexicano. El originario de Huajuapan de León, dejó la vara muy alta para las futuras generaciones de zagueros centrales, al convertirse en uno de los pilares de la Selección Mexicana durante el proceso de Ricardo Lavolpe en 2006, mismo que le sirvió para emigrar al futbol de Europa con el V.f.B. Stuttgart de la Bundesliga.

Te puede interesar: Hugo Sánchez: “Si me dejan tres procesos, me comprometo a ser campeones del mundo”

Osorio Mendoza formó una de las bases defensivas mexicanas más sólidas de los últimos tiempos en la Selección Mexicana junto a Rafael Márquez, Maza Rodríguez y Carlos Salcido, es por ello que a pesar de su retiro en el 2016, su simple presencia sigue convirtiéndolo como una voz autorizada del Tricolor.

En entrevista con Infobae México durante la presentación estratégica de la Europa League junto a Entreprise, Rent -A-Car, donde mostraron el conocido trofeo de la UEFA en territorio azteca, el ex central de Rayados de Monterrey, Cruz Azul y Querétaro compartió su visión sobre distintos temas como el proceso mundialista para 2026 de la mano de Diego Cocca, la exportación de jugadores mexicanos al Viejo Continente y más.

El trofeo de la UEFA en México (Infobae/Amauri Legorreta)

El proceso rumbo a la Copa del Mundo del 2026 de la mano de Diego Cocca, recambios generacionales en el <i>Tricolor y </i>la salida de jugadores a Europa

Al haber sido dirigido por un argentino como Ricardo Lavolpe, Osorio resaltó que no es comparable el proceso que él vivió en la Selección Mexicana a lo hecho por Gerardo Tata Martino en Qatar 2022 o lo que está haciendo Diego Cocca rumbo a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Te puede interesar: Qué dijo Diego Cocca tras su debut como entrenador de la selección mexicana

“No puedo comparar a Ricardo con los otros dos argentinos, me da igual de donde sea, pero hay que poner a Lavolpe un escalón por arriba de Martino y Cocca, con todo respeto, yo lo tuve y si lo ves es un loco por el futbol, es una persona que sabe mucho y que vive por el futbol. Creo que no le dan el mérito que deberían. Lavolpe debería de estar trabajando en la FMF en básicas y para potenciar el desarrollo juvenil”, mencionó.

“Para mí la Federación se equivocó al nombrar a Cocca como técnico de la Selección, creo que era el tiempo de Nacho Ambriz, era un perfil que todos conocíamos, es un entrenador hecho en México, que se ha preparado y dirigido en Europa. La llegada de Cocca fue como un balde de agua fría, pero que se equivoque y a ver a quien le echan la bolita”

Ricardo Osorio cuestionó la decisión de la Federación de poner a Diego Cocca al frente del Tri (Infobae/Amauri Legorreta)

Sobre el Mundial de 2026, Osorio prefirió dejar como “incierto” el futuro de México, pues espera que Cocca y sus seleccionados le callen la boca a él y a varios de sus detractores durante estos 3 años que restan para la Copa del Mundo. Además, cuestionó las decisiones de la Federación todavía comandada por Yon de Luisa al relegar a referentes del Tri.

“‘¿Nos extrañan?, ¿Y el presente?’ Más dudas que otra cosa en (Selección mexicana). En esta selección no hay referentes como Márquez o Salcido, parece que la (FMF) le tiene miedo a jugadores que tuvieron el peso necesario para poder triunfar en Europa y que estos puedan ayudar al Tri”.

Exportación de jugadores en el balompié mexicano

Poniendo como ejemplo a Diego Lainez, quien regreso a Tigres después de pasar sin pena ni gloria por La Liga, para Osorio lo más importante de saber emigrar al balompié europeo es ser consciente de la habilidad y perfiles que podrían potenciar en el Viejo Continente.

Ricardo Osorio aseguró que la FMF quiere lejos a jugadores de peso que puedan potenciar al Tri (Instagram/@romosorio5)

“Por mis características, la Bundesliga me cayó como anillo al dedo, pues fui un jugador de huev*s, soy de carácter, soy un cabr*n porque la mentalidad en Alemania es muy dura (...) eso es lo que nos llevó tanto a Pavel (Pardo) y a mí, nunca conformarnos, nunca me caí, estuviera o no. Eso fue lo que me ayudo y lo que se debería de tomar en cuenta, saber el tipo de estilos, las carencias y características de uno”, enfatizó.

Su paso en Alemania donde ganó la Bundesliga

El campeón del futbol mexicano con Rayados de Monterrey en el Apertura 2010 recordó su llegada a la Bundeliga, donde después de una temporada fue parte del plantel que rompió la hegemonía del Bayern Múnich al ganar el tan ansiado Meisterschale, apodada con cariño como la Ensaladera.

En entrevista con Infobae México habló de su paso en Alemania donde ganó la Bundesliga (Instagram/@romosorio5)

“Los milagros existen, cuando llegue a Alemania nunca imagine quedar campeón, en su momento al llegar pregunte si podíamos quedar en 4° o 5° en la tabla y ellos en el mejor de los casos consideraban pelear el descenso, pero un año más tarde o ´tres Doritos más tarde’ quedamos campeones. Fue increíble, se juntó una gran camada de jugadores alemana y extranjeros”, rememoró Osorio.

Te puede interesar: Uriel Antuna se mostró positivo tras el primer partido de Diego Cocca en el Tri

“No bajamos los brazos, en esa ocasión le comió la presión al Schalke 04 y en ese entonces el Bayern andaba en esa restructuración y es por eso que aprovechamos esa oportunidad, cuando un equipo grande te da esa oportunidad hay que aprovecharla porque si no van a pasar 20 años en volver a ser campeón”, agregó el dos veces mundialista (2006 y 2010).