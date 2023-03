Martina Navratilova anunció que está “libre de cáncer” a cuatro meses de iniciar el tratamiento

Martina Navratilova habló del cáncer y sus planes de adopción

A casi cuatro meses del impactante anuncio de que sufría dos tipos de cáncer (de garganta y de mama), la leyenda del tenis femenino y mundial Martina Navratilova ha revelado que está “libre de cáncer” y que la enfermedad se encuentra “en una etapa de remisión” luego de haber realizado un exitoso tratamiento médico.

La ex número 1 del mundo, ganadora de 18 títulos de Grand Slam a nivel individual, lo hizo público en una extensa entrevista con el presentador británico Piers Morgan para TalkTV que se dará a conocer a más tardar este martes. “Todavía tengo que tratarme el pecho derecho probablemente con radiación, pero sólo durante un par de semanas y eso es más preventivo que otra cosa. Seré muy, muy diligente al respecto, pero el pronóstico es excelente. Pero nunca se sabe”, especificó.

Dicha entrevista mano a mano mostró una de las caras más sensibles de Martina Navratilova, quien dio muchos detalles del proceso que tuvo que atravesar para superar la enfermedad. “La primera semana recibí quimio y radiación al mismo tiempo. Cuando empiezas a sentirte mal no sabes si es por la quimio o por los protones. No sentí el protón hasta la tercera semana, pero entonces te duele la boca y se te cierra la garganta. Todo estaba hinchado y era muy incómodo, y el protón hace que la saliva se vuelva extraña. Realmente no saboreas las cosas como es debido. La quimioterapia hace lo mismo con la garganta, pero luego la deja seca. Así que te golpean por todos lados y no creo que los médicos hagan un buen trabajo diciéndote cómo te va a golpear”, profundizó.

A Navratilova, considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, le habían diagnosticado cáncer en noviembre del año pasado por segunda vez, ya que también se había recuperado de un cáncer de mama en 2010. La ex jugadora checo-estadounidense, de 66 años, reveló que atravesó momentos de temor y mucha incertidumbre.

“Cuando me lo dijeron los médicos estuve en pánico total durante tres días pensando que quizás no vería la próxima Navidad. Me vino a la mente la lista de deseos de todas las cosas que quería hacer si me quedaba solo un año de vida. Esto puede sonar muy superficial, pero yo estaba como ‘Ok, ¿qué coche realmente quiero conducir si vivo como un año?’”, admitió Navratilova, que tuvo que someterse a un tratamiento de radiación durante todos los días por un lapso de tres semanas y con tres rondas semanales de quimioterapia.

Martina Navratilova, de 66 años, ha revelado que está “libre de cáncer” (REUTERS/Hannah Mckay)

En ese sentido, ha confesado que su batalla contra el cáncer la ha llevado a ella y a su pareja, la ex modelo rusa Julia Lemigova, a reconsiderar sus planes de adopción: “Fue una buena idea durante un tiempo, pero creo que esto lo ha puesto de manifiesto: ya no soy la más joven y no quiero ser la abuela del parque. Pensamos en adoptar pero lo estamos poniendo en espera. No creo que pase. Creo que es demasiado complicado y la energía... ahora mismo no tengo mucha.”

Desde que se retiró del tenis, Navratilova ha trabajado como entrenadora, locutora y embajadora del WTA Tour. Todavía conserva el récord de haber ganador 167 títulos individuales, superando por 10 a su vieja amiga y rival Chris Evert, quien también recientemente reveló que tuvo que luchar contra un cáncer de ovario.

