Las definiciones de Demichelis tras el triunfo a Sarmiento: por qué no puso a Borja y su gran objetivo con River Plate

Martín Demichelis sumó su cuarto triunfo al hilo (Crédito: Foto Baires)

El parate por la Fecha FIFA parece haber encontrado a River Plate en el mejor momento desde que Martin Demichelis asumió el cargo. Con cuatro victorias consecutivas, las dudas en el juego quedaron disipadas y en las últimas presentaciones el equipo consiguió mostrar bastante de lo que el técnico pretende, por eso en conferencia de prensa este domingo, el DT se manifestó muy conforme del trabajo realizado.

“Nosotros, incluso en la derrota, hemos sostenido la armonía grupal a la hora de trabajar y ahora lo mismo. El espíritu competitivo que tiene el equipo a la hora de trabajar nos permitió recuperarnos de la derrota con Arsenal”, señaló el ex Bayern Múnich en relación al aprendizaje rápido que tuvieron plantel y cuerpo técnico del traspié en el Monumental frente al Arse en la fecha 5 de La Liga Profesional. “Los buenos y malos resultados nos permitieron ir corrigiendo un mecanismo. Corregimos constantemente para estar más cerca de la excelencia, que se permite en el fútbol porque hay muchos imprevistos y el rival siempre juega”, sostuvo.

El Millonario ganó sus últimos cuatro partidos (incluida la victoria contra Racing de Córdoba en Copa Argentina, en todos marcó al menos dos goles y no recibió ninguno: “Ojalá en algún momento este equipo se asemeje a la Máquina de River que los hinchas tanto esperan”, señaló el técnico, anticipando que pretende seguir creciendo en cuanto a volumen de juego.

Una de las consultas sobre el encuentro contra Sarmiento estuvo vinculada a suplencia de Miguel Borja, quien ni siquiera sumó minutos: “Teniendo a los tres 9 que tengo, me permite poder elegir. Los tres son de jerarquía, ayer Miguel no se pudo entrenar por una condición estomacal por eso entendí que estaba por ahí un poco más bajo y decidí que entre Salomón (Rondón en el segundo tiempo). Una pena que a Salomón, por todo lo que trabaja, no se le haya abierto el arco todavía”. Cabe aclarar que el titular fue Lucas Beltrán, una de las figuras y autor del primer tanto.

Con respecto al trámite del juego en Junín, se expresó muy contento de lo hecho en el primer tiempo y de cómo sus jugadores se adaptaron a los distintos esquemas utilizados en un partido en el que el Millonario arrancó jugando con un punta, y terminó con tres: “El equipo siempre se supo acomodar. Enfrentamos a un rival que terminó jugando con cinco delanteros que nos iba a intentar hostigar y por eso repito que fue una victoria contra un rival muy difícil”.

Con los tres puntos, el elenco de Demichelis alcanzó la cima de la tabla, con 18 puntos, al menos hasta que San Lorenzo (16) juegue el lunes frete a Newell’s en Rosario. Ahora, será turno de descansar para River Plate porque el fin de semana no habrá actividad en La Liga Profesional debido a la Fecha FIFA. Su próximo compromiso será de local frente a Unión.

