Preocupación y alegría en un mismo cambio en River Plate: Nacho Fernández salió lesionado y lo reemplazó Matías Suárez

Corrían 37 minutos del segundo tiempo del partido en Junín, cuando todo River Plate, que ya se imponía 2-0 ante Sarmiento por la Liga Profesional, experimentó preocupación y alegría en un mismo instante. Es que Ignacio Fernández, el titiritero del elenco de Martín Demichelis, sintió un tirón y debió ser reemplazado, lo que encendió todas las alarmas en Núñez. Y quien ingresó en su lugar fue Matías Suárez, delantero que viene batallando con las lesiones y pudo volver a pisar un campo de juego.

Te puede interesar: River Plate venció 2-0 a Sarmiento en Junín y es líder de la Liga Profesional

El mediocampista ex Gimnasia y Atlético Mineiro hizo un rodeo pisando el balón y sintió el dolor. Enseguida el cuerpo técnico apuró la modificación. El diálogo con gesto serio entre el futbolista y el orientador cuando se arrimó al banco de suplentes resultó todo un símbolo. A la espera del parte oficial y de su evolución, Nacho se aplicó hielo en la cara posterior del muslo derecho, la zona afectada.

En contrapartida, Suárez, de 34 años, vivió un resurgir en Junín. Es que su último partido oficial había sido el 23 de octubre de 2022, en la victoria 2-1 ante Racing en Avellaneda por la última fecha de la Liga Profesional. En esa ocasión jugó los últimos 27 minutos en lugar de Lucas Beltrán. Después, ya con Demichelis como coach, solo jugó el segundo tiempo del amistoso frente a Unión La Calera, el 22 de diciembre.

Te puede interesar: Ibarra dirigió su primera práctica de Boca Juniors tras salir del hospital y pateó el tablero: tres cambios “pesados” y una apuesta

Sufre una sinovitis en la rodilla derecha. La lesión le suele generar líquido en esa zona y eso le produce dolor. “Ahora está mucho mejor que en el arranque del año, pero hay días en los que convive con un nivel de molestia que por suerte es tolerable”, le dijo a Infobae un compañero de Suárez hace una semana. El futbolista tiene vínculo hasta 2024. Pero su futuro dependerá de su estado físico.

* Las principales jugadas del cotejo disputado en Junín

Te puede interesar: Defensa cayó 1 a 0 ante Platense y no pudo alcanzar la cima: los otros tres cruces de la jornada de la Liga Profesional

“Quiero agradecerles a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente, a mi familia... Gracias a Dios pude volver a jugar. Me siento cada día mejor, me falta mucha más confianza, aportar mi granito desde donde me toque. Casi convierto, me faltó un poquito”, dijo tras el encuentro.

“Tengo unos compañeros bárbaros, cada uno que juega se merece lo mejor”, añadió. “Tenía el apoyo de todos para que se recupere, se tomó su tiempo. Sabemos lo importante que es Mati. jalá siga de esta manera, poniéndose bien y siga teniendo minutos”, lo respaldó Franco Armani.

Habrá que aguardar cómo se va sintiendo en el césped un futbolista que, en buen nivel físico, puede hacer la diferencia. Por lo pronto, está de regreso y es una buena noticia para el Millonario, además de los goles de Lucas Beltran y Agustín Palavecino, que subieron al equipo a la cima de la Liga Profesional.

Seguir leyendo: