La fuerte autocrítica de Hugo Ibarra tras la dura caída de Boca Juniors y el llamativo gesto de Riquelme luego del tercer gol de Instituto

“La sensación es que nosotros no estuvimos a la altura del partido, estuvimos imprecisos. Nos costó el partido, cuando nos acomodamos nos hacen el gol y sobre eso nos hacen otro más. Se hace difícil con este tipo de rivales que convierten y se meten atrás pero es un tema nuestro. Hablaremos en la semana”.

Más allá de que en su análisis encontró atenuantes, Hugo Ibarra ensayó una dura autocrítica tras la caída de Boca Juniors por 3 a 2 ante Instituto en La Bombonera, la segunda consecutiva en la Liga Profesional. El Negro, que vivió una semana especial en la que hasta pasó una noche internado en el hospital Italiano de San Justo por una hemorragia nasal producto de un pico de presión, asumió el golpe, que llegó acompañado de silbidos por parte de los hinchas, disconformes con la prestación.

“Nosotros tenemos que hacer una autocrítica general para dentro y sabemos perfectamente que tenemos que mejorar. La gente ha alentado siempre. Estamos agradecidos, como grupo tenemos que mejorar y hacer hincapié en lo que venimos haciendo. Perdimos dos partidos seguidos. Debemos levantarnos”, dijo sobre la protesta en las tribunas.

Una situación particular se pudo apreciar tras el tercer gol de la Gloria, en los botines de Santiago Rodríguez. Corrían 30 segundos del complemento y Juan Román Riquelme abandonó el palco en el que se ubica habitualmente en el estadio junto a uno de sus hermanos. ¿Bronca o apenas salió para buscar algo y luego retornar? La transmisión oficial no volvió a exhibir en lugar.

La TV mostró que Riquelme dejó el palco luego del 3-1 de Instituto

OTRAS DEFINICIONES DEL NEGRO IBARRA

Las distracciones en defensa

“Son cosas que tenemos que mejorar, sin dudas, como grupo tenemos que estar 100 por ciento metidos en los 90 minutos. El tercer gol nos golpeó muchísimo, el equipo intentó recuperarse y tuvimos algunas chances”.

El cambio de sistema

“Me gustó mucho la forma que habíamos empezado, no se dio hoy, pero confío mucho en el plantel. A partir de mañana todo el grupo hará mea culpa como equipo, y yo como cabeza de grupo. Nos duele pero sabemos que podemos levantarnos”.

Mensaje para el hincha de Boca

“Seguiremos trabajando y dejaremos todo por el club, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero pedimos paciencia. Sabemos que se avecinan la Copa Libertadores, Copa Argentina, todo lo que tiene que disputar Boca Juniors, pero este equipo está a la altura. Hay que tener paciencia”.

JRR, en su palco, en el primer tiempo. El plantel volverá a los entrenamientos este lunes por la tarde (Crédito Foto Baires)

El impacto de la caída

“Hay que estar fuertes de la cabeza. El golpe es duro, pero nos podemos levantar de las dos derrotas consecutivas. Estoy seguro de eso”

¿Por qué no encuentra el funcionamiento?

“Hay que seguir trabajando, el camino del trabajo. El rival contra Boca se juega mucho. Sí no los escucho preguntar a ustedes (los periodistas) del penal, del primer gol... Creo que fueron justas esas situaciones. Tardaron muchos esas situaciones. El penal fue penal. Lamento que no lo puedan preguntar ustedes”.

Cómo está de salud

“Estoy bien y muy fuerte, muy contento de estar y de dirigir a este plantel. En la semana tuve dolores de cabeza, cefaleas, me automediqué, que no corresponde. Tuve un pico de presión que no lo sentí. Lo que le recomiendo a la gente es que si les duele la cabeza no hagan lo que hice yo y vayan al médico y cuiden su salud. A mi familia y a todos les tengo que decir que estoy bien y voy a seguir las recomendaciones de los médicos”.

