“Lucharán de dos a tres caídas”: Bad Bunny apareció junto a Rey Mysterio en ‘The Late Late Show with James Corden’

Rey Mysterio apareció con Bad Bunny en ‘Carpool Karaoke’ de James Corden (YouTube/ The Late Late Show with James Corden)

Luego de convertirse en el primer luchador embestido al WWE Hall Of Famer 2023 previo al WrestleMania 39, Rey Mysterio apareció en The Late Late Show with James Corden junto a la estrella mundial, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido artísticamente como Bad Bunny, para mostrarle al conocido presentador estadunidense algunos de sus mejores movimientos de Lucha Libre.

En un video difundido por el canal oficial de James Corden en YouTube se puede ver al intérprete de Una Vez, Callaita, Ojitos Lindos, Me porto bonito y varias más, presentarse en la sección Carpool Karaoke. Ahí Martínez Ocasio habló de su gusto por la World Wrestling Entertainment (WWE) con quienes ha tenido diversas colaboraciones dentro de WrestleMania o Royal Rumble.

El nuevo episodio se transmitió el pasado 14 de marzo por la noche, mismo en el que destacó por la presencia de El conejo malo y su interacción con Corden, donde además de llevar a cabo la dinámica habitual donde interpretó Break Free de Ariana Grande y As It Was de Harry Styles.,

Posteriormente y puesto que el boricua será el próximo anfitrión de la WWE en Puerto Rico, apareció el luchador México-americano, Rey Mysterio quien realizó una dinámica con Corden, quien terminó en el suelo tras una llave de Óscar Gutiérrez, verdadero nombre del amo del 619.

Cabe recordar que a principios del 2022, Sthepanie McMahon, directora de la WWE, aseguró que Bad Bunny llegó a un acuerdo con la empresa creada por su progenitor, Vince McMahon para firmar un contrato a tiempo parcial con la conocida empresa del pancracio estadunidense.

Fue en 2021 cuando el Conejo Malo debutó en la lucha libre profesional en el Wrestlemania 37, tras sacar la canción Booker T, tema que fue oficial para el Royal Rumble de ese mismo año. Su segunda aparición en la empresa llegó en el Royal Rumble al salir con el número 27.

Bad Bunny junto a Booker T en Royal Rumble 2021. (Foto: WWE)

