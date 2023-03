El dardo del Pato Abbondanzieri para Ibarra luego de la derrota de Boca: “Al Negro no lo veía como DT”

Hugo Ibarra en el entrenamiento de Boca

Luego de la derrota ante Banfield, el entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, se marchó con preocupación debido a la irregularidad del Xeneize y su falta de juego en el Florencio Sola. La floja producción del equipo provocará una revisión sobre el esquema táctico para recibir a Instituto de Córdoba, el próximo domingo por la octava fecha de la Liga Profesional.

Si bien buscó minimizar los efectos de la caída al asegurar en rueda de prensa que “ésta vez toco perder, pero hay que seguir mirando para adelante, porque falta mucho todavía”, las sensaciones entregadas por sus dirigidos en el sur del conurbano bonaerense lo llevarán a un replanteo para no perder el rumbo en el campeonato.

En este contexto, su ex compañero Roberto Abbondanzieri realizó un breve análisis sobre el presente del estratega que no logra encontrar el rumbo. “Como ídolo tiene espalda, el tema es que aún no la tiene como técnico”, deslizó el ex arquero en diálogo con el programa de DSportsRadio Cómo te va. “Es típico que cuando Boca pierda lo van a criticar al Negro, eso duele”, continuó el Pato. Y aclaró: “Yo no lo veo mal. Tiene un plantel enorme y creo que como equipo faltaría un poco más”.

Lo llamativo fue que cuando le consultaron sobre la preparación del DT del Xeneize, el ex arquero realizó una dura comparación con la que expuso al ex lateral derecho. “Para mí uno es técnico desde que nació. Yo sabía que Guillermo (Barros Schelotto) iba a ser entrenador desde que lo conocí. Al Negro no lo veía como DT. Hoy veo que está buscando una identidad, pero no la encuentra”, subrayó.

“Boca no tiene aún un patrón definido. Le falta una identidad y eso no es sencillo de encontrar”, advirtió Abbondanzieri y cerró con una frase que despertó preocupación en sus hinchas: “No sé si puede pelear la Copa Libertadores, porque competirá contra varios equipos brasileños; pero para el campeonato local le sobra plantel”.

Cabe señalar que hay malestar en el cuerpo técnico por el bajo nivel de algunos jugadores importantes y que posiblemente Ibarra vuelva a utilizar un 4-4-2 en busca de solidez colectiva. Esta decisión iría en contrario a la confianza que demostró el formoseño en la última conferencia de prensa.

La baja de los rendimientos que desvela al entrenador se amparan en las producciones de Guillermo “Pol” Fernández, el paraguayo Bruno Valdez y los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa. Ello indica que seguramente el Negro meta mano en el once inicial y realice varios cambios para el próximo compromiso ante La Gloria.

