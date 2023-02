Tras su retiro de la selección española, Sergio Ramos se iría del PSG: cuál sería su próximo destino

Sergio Ramos, con un pie afuera del PSG según medios españoles (REUTERS/Stephane Mahe)

A poco más de cuatro meses de la finalización de muchísimos contratos de futbolistas de elite en el fútbol europeo, los clubes ya se mueven pensando en la próxima temporada. Así como Lionel Messi vislumbra el horizonte para saber qué le deparará el futuro, lo mismo ocurre con otras estrellas del París Saint Germain, que debaten su continuidad a la espera de la revancha por los octavos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich en Alemania. Sergio Ramos es otro de esos casos.

El español acaba de anunciar su retiro de su seleccionado nacional tras haber tenido una charla mano a mano con el flamante entrenador Luis de la Fuente Castillo: “Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja”.

A pocas horas de esta noticia, el defensor de 36 años que tiene vínculo con el PSG hasta el 30 de junio de este año, fue vinculado nuevamente con el equipo de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr de Arabia Saudita. Así lo informó el medio madrileño Marca, sobre una data que había salido a la luz sobre el cierre de 2022 y en el último mercado de enero. Aunque por ahora hubo solamente conversaciones informales, los saudíes avanzan en su contratación y no sería la única que tienen planeada para la 2023/2024.

¿Recalará en el equipo saudí de Cristiano Ronaldo? (REUTERS/Ahmed Yosri)

Mientras Ramón Díaz (entrenador argentino de Al-Hilal, rival del conjunto de Cristiano) deslizó la chance de que su club vaya a la carga por Messi, tanto Ramos como otros dos pesos pesados del Real Madrid fueron vinculados a la liga saudita: Karim Benzema y Luka Modric. Se hablan de contratos explosivos de 30 millones de dólares netos por año, con una extensión de dos años para cada futbolista. Por otra parte, desde la MLS también se mantienen a la expectativa de apropiarse de algunas figuras de renombre que quedan en libertad a partir de mitad de año.

Claro que antes, Sergio tendrá que definir su suerte deportiva con el París Saint Germain, que lidera la Ligue 1 y tendrá la difícil tarea de remontar el 0-1 contra el Bayern el próximo miércoles 8 de marzo. Una nueva eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones podría causar una explosión en el proyecto futbolístico liderado por el director deportivo Luis Campos y dirigido en cancha por el francés Christophe Galtier. Así, se originaría una sangría de estrellas. Los Merengues, más holgados por el 5-2 a favor obtenido en Anfield frente al Liverpool, tienen un pie en los cuartos y definirán su llave el 15/3.

Ramos es el futbolista con mayor cantidad de presencias defendiendo a su país dentro de una cancha y, en ese camino, anotó 23 goles. Luego de su debut el 26 de marzo de 2005 en un amistoso con victoria contra China, desplegó todo su talento para llegar a la cúspide de su carrera con la obtención del Mundial 2010 sumado a las Eurocopas 2008 y 2012 logradas bajo la dirección de Luis Aragonés y Vicente del Bosque, quien reemplazó al primero tras la primera coronación a nivel continental.

