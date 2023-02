“Mírenme, soy atleta profesional y soy gay”: la carta abierta de un deportista que conmueve al mundo

Comas, de 23 años, nació en República Dominicana

Su posteo en Instagram cosechó más de 16.000 “Me gusta” y cientos de comentarios de respaldo. No se trata de mensajes de admiración por una acción exitosa o un logro. El jugador de béisbol Anderson Comas, de 23 años, integrante de los White Sox de Chicago en las ligas menores, contó que es homosexual. Y lo hizo a través de una conmovedora carta que buscó que fuera “inspiradora para aquellos que también están luchando por sus sueños”. “Mírenme, soy gay y soy un atleta profesional”, reza uno de los tramos más sentidos de la misiva, que no pasó inadvertida en el mundo del deporte.

“Advertencia: si eres homofóbico este post tal vez no es para ti o tal vez sí, para que te des cuenta que todos importamos y todos somos iguales…”, prologó su escrito el dominicano, que acompañó con una imagen suya con el uniforme de su equipo. “Tal vez esto solo sea un saliendo del closet, pero también quiero que sea inspirador para aquellos que también están luchando por sus sueños, quiero ser un ejemplo de que no importa lo que te guste, puedes lograr todo lo que te propongas”, continuó Comas.

“Soy gay pero también soy humano, soy respetuoso, me preocupo por los demás, soy amoroso, amo mi familia y amigos y eso es lo que realmente debería de importar, lo que me define como persona. Soy un jugador profesional de béisbol y es lo mejor que me ha pasado y ser gay no me ha impedido lograr mis sueños”, advirtió. "

“Quiero decirles algo a los que dicen que los gays no podemos ser algo en esta vida: mírenme, soy atleta profesional y soy gay. Yo estoy aquí viviendo mis sueños a pesar de todas esa cosas que dicen creer que somos, si te lo propones puedes lograr todo lo que quieras, solo cree en ti y todo estará bien”, concluyó Anderson.

Comas se desempeña como pitcher

Los White Sox respaldaron a su atleta tras la revelación. La franquicia lo hizo a través de Chris Getz, asistente del gerente general. “Me complació mucho que se sintiera cómodo compartiéndolo con nosotros. También me alegró la reacción en toda la organización que, como era de esperar, fue apoyar, ayudar y felicitar a un compañero”, señaló en un comunicado. “Estamos orgullosos de tí, Anderson”, publicó el equipo en sus redes sociales. El pitcher no es el primer jugador de béisbol en hablar de su sexualidad. Solomon Bates y David Denson también se declararon gays en el último tiempo.

El anuncio llegó apenas una semana después de que el futbolista Jakub Jankto, del Sparta Praga, se declarara homosexual a través de un video. “Ya no quiero esconderme. Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión”, subrayó el centrocampista, de 27 años.

