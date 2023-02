La reflexión de Jorge Valdano luego de que el jugador Jakub Jankto se declarara homosexual: “Me saco el sombrero ante él y me avergüenzo por el fútbol”

Valdano habló del jugador que se declaró homosexual

En los últimos días el mundo del fútbol se revolucionó por la decisión que tomó Jakub Jankto al declrarse homosexual a través de un emotivo video que publico en sus redes sociales. El jugador de 27 años que fue cedido a préstamo al Sparta Praga porque su pase pertenece al Getafe, utilizó su cuenta de Twitter para publicar unas imágenes propias con una conmovedora carta que despertó la emoción en sus seguidores.

“Soy homosexual y ya no quiero esconderme”, fue la frase que utilizó el futbolista de la República Checa para marcar la importancia de su declaración para su vida personal. “Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión”, agregó.

En este contexto, la leyenda del deporte internacional que se coronó campeón del mundo en México ‘86, Jorge Valdano, realizó un profundo análisis sobre la situación que atravesó su colega. “Cuando escucho esa declaración me avergüenzo por el fútbol. Precisamente porque sea uno de los primeros casos en el 2023, es para avergonzarse. Las mujeres nos han dado una auténtica lección, porque llegaron al fútbol mucho más desprejuiciadas que nosotros, e hicieron un ejercicio de libertad desde el primer día. Que ésto tenga que ser un acto de valentía en estos días me parece denigrante para el fútbol. Nos tendría que avergonzar a todos los que estamos dentro del fútbol. Yo me saco el sombrero ante él”, deslizó el ex jugador del seleccionado argentino.

Jakub Jankto dio sus primeros pasos en la disciplina en el Slavia Praga de su país y luego fue adquirido por el Udinese, de la Serie A de Italia. Tras jugar una temporada como cedido en el Ascoli (2015-2016), regresó al conjunto de Udine para desempeñarse por dos años. Ya en el 2019 fue transferido a la Sampdoria, y luego de tres campañas, fue fichado por el Getafe, club que tiene sus derechos federativos. Y en agosto de 2022 se mudó nuevamente a su país para jugar en el Sparta Praga.

Más allá de su recorrida por varios clubes italianos, en España y República Checa, Jankto se destacó en las selecciones juveniles de su país: participó en la Sub 17, 18, 19 y 21 hasta que en 2017 hizo su estreno con la selección mayor. Participó de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 y en 2021 fue citado para participar de la Eurocopa 2020. Jugó en cinco partidos, sin anotar goles, hasta que su seleccionado fue eliminado en los cuartos de final por Dinamarca. Además, fue titular en cinco ocasiones en la clasificación europea para la Copa del Mundo en Qatar 2022.

