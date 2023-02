Cuatro de los cinco grandes perdieron en la segunda fecha de la Liga Profesional

River perdió ante Belgrano de Córdoba. Primera derrota para Martín Demichelis como DT del Millonario (FotoBaires)

Cuatro de los denominados cinco grandes del fútbol argentino han perdido en la segunda fecha de la Liga Profesional dejando una nueva marca en los libros de estadísticas. River Plate, San Lorenzo, Racing e Independiente no pudieron sumar en una competencia que parece estar cada vez más pareja. Sólo Boca Juniors consiguió sumar, aunque también terminó con un sabor amargo: no pasó del 0-0 ante Central Córdoba en La Bombonera. Y estuvo a punto de tropezar, pero Chiquito Romero le atajó un penal a Castelli.

El 26 de agosto de 2013 fue la primera vez en la historia que los cinco clubes más poderosos cayeron en simultáneo. Sucedió en la cuarta fecha del torneo de Primera División de AFA. Aquella ocasión, Racing Club perdió en Avellaneda 2-0 ante Arsenal de Sarandí; River Plate cayó 2-1 en el Monumental ante Colón de Santa Fe; Boca Juniors fue derrotado en La Plata por Estudiantes por 2-0; San Lorenzo no pudo en el Centenario con Quilmes (2-3) e Indpendiente (jugaba en la B Nacional) sucumbió como visitante frente a Atlético Tucumán 2-1.

En este caso, el sábado 4 de febrero de 2023 la historia comenzó con la derrota del River de Martín Demichelis en el estadio Mario Alberto Kempes ante Belgrano de Córdoba, dirigido por Guillermo Farré.

En su vuelta a la Primera División frente a su público, el Pirata se impuso 2-1 con dos goles de Pablo Vegetti, mientras que Ignacio Fernández marcó el descuento para la Banda. En el club de Núñez hizo su debut el venezolano Salomón Rondón y casi convierte el empate.

En La Fortaleza, Lanús dio otro golpe al vencer 2-1 al San Lorenzo de Ruben Darío Insua. El Granate aguantó en los minutos finales con dos jugadores menos tras las expulsiones de Luciano Boggio y el arquero Lautaro Morales (debió atajar el delantero Leandro Díaz) tras ir en ventaja por dos goles y se quedó con los tres puntos más la cima del campeonato.

Leandro Díaz, de penal, y Matías Esquivel con un golazo anotaron para los dirigidos por Frank Darío Kudelka. Descontó a poco del final Nicolás Blandi.

En el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal cayó otro grande. El Racing de Fernando Gago no pudo con Argentinos Juniors y sigue sin poder ganar en la Liga Profesional.

El Bicho venciócon lo justo por 1-0 tras un gran gol de Rodrigo Cabral en el minuto 74 de partido. En la Academia fue expulsado Juan Cáceres a los 34 minutos del primer tiempo, mientras que en el equipo que conduce Gabriel Milito vio la tarjeta roja Santiago Montiel a los 89.

Pasando al domingo 5 de febrero, el cuarto grande que no pudo sumar fue Independiente, que ante 43 mil personas perdió 2-1 ante Platense en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El conjunto de Martín Palermo sorprendió en Avellaneda, fue práctico y se llevó los tres puntos a Vicente López por los goles de Nicolás Castro y Nicolás Servetto. No alcanzó el tanto de penal convertido por Martín Cauteruccio.

Cuatro encuentros que representan la prueba cabal de la paridad en el fútbol doméstico. Y de que no tendrán una faena sencilla si pretenden dar la vuelta olímpica en el primer certamen del 2023.

