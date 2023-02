6 frases de Hugo Ibarra tras el empate de Boca Juniors: el mensaje para los hinchas enojados y por qué no entró Langoni

Boca Juniors fue el único grande que sumó en la segunda fecha de la Liga Profesional, pero no pasó del 0-0 ante Central Córdoba en La Bombonera, por lo que no logró subirse a la cima del certamen. Más: como disminuyó su rendimiento en el complemento, estuvo cerca de perder, pero Sergio Romero le atajó un penal a Facundo Castelli. En consecuencia, el público no se marchó contento del estadio. Hugo Ibarra, entrenador xeneize, analizó el pleito y pidió paciencia.

“Jugamos un gran primer tiempo y en el segundo nos costó poco más. Central Córdoba no nos dio los espacios y nosotros no encontramos los espacios”, hizo mea culpa. En efecto, el equipo del ex lateral de 48 años generó las mejores opciones en la primera mitad, pero luego sufrió la elaboración. Y los de Madelón hallaron margen para la réplica.

“Entiendo el enojo de la gente, todos queremos ganar, pero los jugadores necesitan confianza”, solicitó en la conferencia de prensa post encuentro. “Con los cambios busqué aire fresco, pusimos dos 9, pero no conseguimos desbordar y tirar centros. No generamos situaciones, salvo algún remate”, continuó.

*La presentación de Merentiel, el último refuerzo: estuvo 15 minutos en cancha, pero no pateó al arco

El remate desde los 12 pasos que Chiquito Romero le contuvo a Facundo Castelli

“Toda la gente esperaba que Chiquito Romero ataje el penal y lo hizo. Yo lo veo todos los días y cada vez está mejor”.

Por qué no le dio posibilidades a Luca Langoni, figura en la Liga Profesional pasada

“Estamos muy contentos con todo lo que nos dio Langoni, pero lo vamos a llevar despacio. Él necesita espacios para jugar, hoy no era el partido”.

* Su palabra sobre el caso Langoni, que no saltó al campo pese al 0-0

El debut de Merentiel, que no dispuso de chances para convertir

“Es un jugador importante, todos lo conoce,os. Estuvo entrenando, se tiene que incorporar a un grupo en el que la mayoría ya se conoce, la idea es que él se pueda encontrar lo antes posible con el grupo”.

