Cuánto le exigió Pumas a Dani Alves de indemnización por incumplimiento de contrato

Dani Alves durante su paso en la Liga MX (Foto: Reuters)

Ante el encarcelamiento sin derecho a fianza del futbolista Dani Alves en España, por presunta presunta agresión sexual, los Pumas de la UNAM buscan una indeminización de cinco millones de dólares por parte del multicampeón brasileño.

Y es que el equipo universitario considera que el lateral de 39 años violó los términos de comportamiento previstos en el contrato firmado por él mismo en julio de 2022.

Fue el presidente de Pumas, Leopoldo Silva, quien anunció el pasado 5 de enero la recisión de contrato de Alves, el mismo día que se le decretó la prisión preventiva en Barcelona por riesgo de fuga.

El club de la Liga MX envió un correo electrónico al representante del brasileño comunicándole la decisión, junto con un reclamo de indemnización.

Dani Alves firma su contrato que lo víncula a Pumas UNAM. Ciudad de México, México. 23 de julio de 2022. REUTERS/Luis Cortes

De acuerdo al medio Uol, que tuvo acceso al documento que envió el club al jugador, éste asegura que existen cláusulas en el contrato de trabajo de Alves que “penalizan la participación en casos de dopaje”, “en cualquier escándalo que se haga público” o en “cualquier acto que sea considerado delito bajo la ley del país en el que tuvo lugar”.

Con ello, los auriazules reclaman que el caso del brasileño se encuadra en estos términos y, por tanto, exige una compensación económica.

“Por incumplimiento muy grave del jugador, en los términos previstos en las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del contrato, el jugador está irremediablemente obligado a reembolsar al club el pago de la indemnización prevista en la cláusula decimoquinta del contrato, por un monto de US$ 5.000.000 (cinco millones de dólares estadounidenses), netos, es decir libres de todo impuesto o retención”

En dicho mail, Pumas afirma además que “se reserva el derecho de emprender todas y cada una de las acciones ante la FIFA y/o en cualquier otra jurisdicción pertinente y competente, para reclamar la indemnización, que fue acordada en los términos de la cláusula decimoquinta del contrato”.

Dani Alves, jugador de Pumas en la Liga MX. Foto: @PumasMX

Por su parte, ESPN informó la noche de este miércoles que buscó a gente de Pumas y allegados al caso de Dani Alves y, por cuestiones legales, no se emitieron comentarios sobre la información que publicaron desde Brasil.

Con los felinos, el carioca disputó 13 partidos, dio cuatro asistencias y no marcó goles. Su último partido con el equipo fue el pasado 8 de enero ante Bravos de Juárez que terminó con una victoria de 2-1.

Los avances del caso

Alves presuntamente realizó el crimen entre el 30 y el 31 de diciembre en un centro nocturno en Barcelona llamado Sutton.

El INAMI mostró las fotografías de Dani Alves durante su proceso para recibir la tarjeta de residente (Foto: Cuartoscuro / INAMI)

El jugador, quien estuvo en España para pasar la Navidad antes de partir hacia México para regresar a los entrenamientos de Pumas de cara al torneo Clausura 2023, fue denunciado por una mujer de 23 años que aseguró que él la había violado en los baños.

Según la cadena catalana Antena3, que ha tenido acceso a las imágenes del circuito cerrado de la discoteca, hay un vídeo que muestra que el jugador y la presunta víctima permanecieron durante un rato en dicho lugar.

Ahora el ex FC Barcelona accedió a entregar su pasaporte y usar un dispositivo de rastreo con tal de llevar su proceso en libertad, dijeron sus abogados en una apelación presentada ante un tribunal español.

En la apelación obtenida por The Associated Press, Alves ofreció presentarse ante el tribunal y las autoridades con la frecuencia necesaria, incluso diariamente, y no salir de España. No se acercaría a menos de 500 metros de la denunciante ni de su casa o lugar de trabajo, y no se comunicaría con ella en ningún asunto