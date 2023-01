Diego Cocca aceptó que Diego Lainez está muy cerca de llegar a Tigres

(Foto: Instagram/diego_lainez)

A pesar de que aún no hay nada oficial, el actual timonel de los Tigres de Nuevo León, Diego Cocca reconoció que es cuestión de detalles para que el joven mexicano, Diego Lainez se convierta en nuevo futbolista del cuadro regio, esto tras no entrar en planes para el Betis y también haber sido retornado de su préstamo con el Sporting Braga de Portugal.

Previo a su compromiso de la jornada 4 del Clausura 2023 ante San Luis en el “Volcán”, el timonel argentino fue cuestionado respecto a los rumores que ponen a Lainez como el último refuerzo de los “Incomparables” para el presente torneo; a lo que el estratega afirmó que si hay una negociación que va muy avanzada, dando a entender que si existe una alta posibilidad de fichar al atacante mexicano.

“Está muy avanzado lo de Diego Lainez. Tenemos las mejores referencias de él, es un jugador que se ha destacado en el fútbol mexicano y sabe lo que es un equipo grande y ser campeón”, explicó el estratega que hizo bicampeón al Atlas en los dos torneos de la temporada 2021-2022 del balompié local. Cabe recordar que durante el 2018, cuando fue técnico de los Xolos de Tijuana, pudo contemplar los inicios del juvenil azteca.

Diego Cocca sobre Lainez: “Ya sabe lo que es jugar en un equipo grande y salir campeón”@FOXSportsMX @CentralFOXMX pic.twitter.com/9Qh2u9RcyB — Sergio Treviño Cantú (@sergiotrevino9) January 27, 2023

Posteriormente, reconoció el aporte que el aún futbolista del Betis les podría brindar en los partidos. “Jugadores como Lainez son importantes. Si nos cierra para el equipo y es una característica que no tenemos, Tigres está abierto a incorporar a esa clase de jugadores. El compromiso con la directiva siempre fue el encontrar jugadores que enriquezcan el plantel”.

Cabe recordar que en los primeros días del 2023, Cocca aceptó el interés que tenían tanto el, como el conjunto regiomontano por hacerse de los servicios del canterano americanista. “A mi me parece un jugador muy interesante, que ya ha logrado destacar en el fútbol mexicano. Lógicamente no está en su mejor momento porque no ha jugado. Yo siempre digo que ‘uno puede tener la voluntad, pero también debe de haber del otro lado’”.

Diego Cocca confirma interés por Diego Lainez



“Si hay dos voluntades, puede ser”.



Tienen gestiones avanzadas por el jugador, pero falta el ‘ok’ del Betis. pic.twitter.com/KNJJYaLnGC — Jorge Rosales (@rosaleesj) January 21, 2023

Lainez, extremo mexicano de 22 años, está cedido por el Betis en el Braga portugués, club que según reportes de la prensa local ya no tiene interés en tenerlo en sus filas. Ante ello, el Betis ha buscado otras opciones para el ganador de la medalla olímpica de bronce en Tokio 2020; sin embargo, la situación no ha sido tan sencilla por la negativa de Diego para salir de Europa.

El técnico de los Tigres habló sobre el nuevo estratega de la Selección Mexicana

En la misma rueda de prensa, el técnico de 50 años afirmó que tanto Miguel Herrera, así como el uruguayo Guillermo Almada harían un buen papel como seleccionadores de México. Hasta el momento, ambos entrenadores son los principales candidatos para llegar al banquillo del Tricolor y encarar el siguiente proceso mundialista para 2026.

Miguel Herrera o Guillermo Almada los favoritos de la FMF para encabezar restructuración al interior de la Selección (Foto: Infobae/Jesús Aviles)

“Tanto Miguel como Almada tienen la capacidad para dirigir a la selección, pero es importante generar el contexto para que el fútbol mexicano progrese. El fútbol es de los jugadores, cuando tienes buenos jugadores y bien formados, todo es más fácil”, añadió Cocca.

Sobre el regreso de México a la Copa América, en la edición de 2024, y un nuevo torneo de clubes en el que se enfrentarán dos de la Concacaf con dos de la Conmebol, el argentino calificó como positiva esta medida.

“No tengo dudas que al fútbol mexicano le va a ir muy bien. Los sudamericanos son contextos que México no está acostumbrado. Ir a jugar con el publico visitante, todos en contra. Inconvenientes que no están acostumbrado para hacerse más competitivos”, sentenció