Fernando ‘Tano’ Ortiz defendió a Alejandro Zendejas de Gerardo Martino: “Hay que tener cuidado con las palabras”

El timonel argentino de las Águilas del América, Fernando El Tano Ortíz criticó a su compatriota Gerardo El Tata Martino, seleccionador de México, quien calificó de “casi una extorsión” que el futbolista Alejandro Zendejas condicionara un llamado al Tri únicamente si le aseguran ir al Mundial Qatar 2022.

Fue durante una entrevista para TUDN, donde el técnico azulcrema defendió a su pupilo de las fuertes declaraciones del seleccionador nacional quien acusó al futbolista de querer aprovechar su doble nacionalidad solo para subirse a la convocatoria de 26 jugadores de cara a Qatar 2022.

“No soy quien para opinar respecto a las decisiones que se tomen en un área que no me corresponde, pero hay que tener cuidado con las palabras y como se utilizan a la hora de comunicar, sea el entrenador de Selección o quien sea. La comunicación no es fácil y a veces hay que medir las palaras”, resaltó el ténico argetino.

Respecto al sentir del jugador, El Tano manifestó que, pese a la polémica de Alejandro Zendejas, el jugador se encuentra centrado en el América, por lo que espera que en lo que queda del torneo regular del Apertura 2022 no se vea mermado anímicamente.

“Tendríamos que preguntarle a Alejandro (Zendejas) cómo se siente; hablé con él y le dije lo que pensaba, Alejandro va a tener que responder esa pregunta. Él está bien, está tranquilo, que es lo más importante”, remató.

Los problemas entre el seleccionador Nacional y el futbolista del América surgieron a partir de una negativa de este último por no firmar un acuerdo que establecía representar a la Selección Mexicana.

En octubre de 2021 y abril de 2022, Zendejas fue convocado por Martino y disputó minutos en encuentros amistosos contra Ecuador y Guatemala. Si bien los partidos no fueron de “Clase A”, la FIFA comenzó un proceso de investigación para sancionar la posible alineación indebida del jugador al no cumplir con los requisitos para competir con México.

En ese sentido, y con la finalidad de evitar una sanción, las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) le solicitaron la firma del documento conocido como One Time Switch para cambiar de nacionalidad y representar al Tricolor definitivamente. Sin embargo, según ha trascendido, el mediocampista de las Águilas del América se negó a hacerlo a menos de que el Tata le garantizara su registro en la lista definitiva del Mundial de Qatar.

En una entrevista para el canal de televisión TUDN, Martino declaró que Zendejas no quiso firmar un documento para hacer un cambio de federación, después de que el extremo mexicano jugó por primera vez para una selección en las categorías inferiores de Estados Unidos.

“No hay un problema de Federación, del entrenador, ni nada. Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma. Es casi como una extorsión. La realidad es que había que firmar un documento, un traspaso de federación, y el futbolista primero dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó. Es lo que me transmiten”, declaró el Tata Martino en entrevista para TUDN.

A pesar de que Zendejas aún no ha firmado ningún papel, el oriundo de la fronteriza Ciudad Juárez jugó para México en los partidos amistosos ante Ecuador, en octubre de 2021, y ante Guatemala, en abril pasado; ambos duelos no fueron en fecha FIFA.

