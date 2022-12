La vez que Pelé y Cuauhtémoc Blanco compartieron las cámaras en un comercial

El mexicano y el brasileño compartieron la pantalla en una ocasión (Captura de pantalla)

La muerte de Edson Arantes do Nascimento Pelé cimbró a diversas generaciones de aficionados al futbol. Sus logros dentro del terreno de juego lo convirtieron en uno de los máximos referentes del deporte en la historia y, por ende, lo llevaron a convivir con personalidades de la disciplina fuera del campo. Entre los privilegiados se encontró Cuauhtémoc Blanco, con quien compartió las cámaras y al que llamó de una manera peculiar.

Antes de que el actual gobernador del estado de Morelos se retirara del futbol profesional fue invitado por un banco internacional para participar en un comercial junto a la leyenda del balompié brasileño. La campaña consistió en la promoción de un servicio ofertado por la entidad financiera, aunque el verdadero motivo por el que acaparó los reflectores fue la presencia de los dos íconos del deporte.

El primero en aparecer en la escena fue Cuauhtémoc Blanco. Antes de participar en un encuentro amistoso, se dispuso a seleccionar la camiseta y el dorsal que utilizaría para el juego. Aunque pasó por el lugar designado para el jugador número 10, el mexicano decidió utilizar la número 8. No obstante, tomó la camiseta al mismo tiempo que Edson Arantes do Nascimento y comenzaron una discusión.

El Brasileño reclamó y dijo: “Yo quiero la ocho”. “Rey Pelé, usted es el clásico 10. Yo me quedo con la ocho”, alegó Cuauhtémoc Blanco. No obstante, Pelé no reculó en su intención y respondió: “Usted inventó la cuauhteminha”. El americanista continuó y exaltó los tres campeonatos del mundo ganados por la verdeamerela de su interlocutor, pero éste hizo lo mismo con los dos balones de oro del mexicano.

El alegato continuó con adulaciones mutuas entre los dos personajes. Incluso, se reconocieron como héroes del Estadio Maracaná y del Barrio Bravo de Tepito, pero ninguno cedió. De acuerdo con el discurso del video, la discusión continuó durante los siguientes 45 minutos, aunque el discurso de los protagonistas cambió y comenzaron a argumentar situaciones en su favor.

“Yo metí ocho goles en un partido”, continuó el Rey Pelé, pero el Cuau no se quedó atrás y respondió: “¿Ah sí? Pues yo fui el máximo goleador de la Copa Confederaciones”. En ese momento, el brasileño propuso resolver las diferencias en una tanda de penaltis, pero el actual político mexicano lo contrarió e insinuó hacerlo por la vía de la suerte en un volado con una moneda.

Es un día de luto para el mundo por el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, uno de los máximos astros del futbol. Envío un abrazo a familiares y amigos, les deseo mucha fortaleza y pronta resignación ante tan irreparable pérdida.



En paz descanse O Rei Pelé. — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) December 29, 2022

Después de que la empresa bancaria promocionó su producto, el mexicano le propuso al sudamericano quedarse con la camiseta número ocho a cambio de regalarle el icónico festejo que lo consagró como uno de los más grandes referentes del Club América. Sin embargo, al término de la escena los dos personajes aparecieron a cuadro con la camiseta número ocho.

¿Cómo reaccionó Cuauhtémoc Blanco a la muerte de Pelé?

Entre los centenares de personajes que reaccionaron a la muerte del máximo ídolo del futbol en la historia también se encontró Cuauhtémoc Blanco. Por su parte, aprovechó sus redes sociales oficiales para dar a conocer sus condolencias y desearle eterno descanso al ídolo del Santos de Brasil.

“Es un día de luto para el mundo por el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, uno de los máximos astros del futbol. Envío un abrazo a familiares y amigos, les deseo mucha fortaleza y pronta resignación ante tan irreparable pérdida. En paz descanse O Rei Pelé”, escribió en su Twitter @cuauhtemocb10.

