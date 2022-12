Los elogios de Kevin De Bruyne a Julián Álvarez tras la conquista del Mundial: “Ya parecía un adulto jugando con nosotros”

De Bruyne elogió a Julián Álvarez, quien tuvo una actuación estelar en el Mundial (Foto: Getty)

El Mundial de Qatar 2022 ya es parte del pasado y lentamente las ligas europeas van reiniciando su actividad. Una de las primeras en abrir sus estadios fue la Premier League con el clásico Boxing Day, que se celebra todos los 26 de diciembre, para dar puntapié inicial a la jornada número 17. Este miércoles el Manchester City visitará al Leeds United y en la previa del enfrentamiento Kevin De Bruyne le dedicó unas palabras a Julián Álvarez, que todavía no se sumó a los entrenamientos luego de ganar la Copa del Mundo.

El belga estuvo en el centro de las críticas por su actuación en el máximo evento del fútbol, en el que quedó eliminado en fase de grupos, y no dudó a la hora de elogiar a la Araña. “Creo que cuando llegó al club se hablaba de este joven talento de Argentina y al principio vimos que era un jugador con mucho talento. Uno no sabe lo que puede pasar cuando vienen jugadores de Sudamérica, pero él ya parecía un jugador adulto jugando para nosotros. Me alegro por él, es un chico muy simpático y muy tímido. Pero puede llamarse a sí mismo campeón del mundo, ¡así que se sentirá genial!”, comentó en charla con el sitio oficial.

Además, explicó que la adaptación no es para nada sencilla para aquellos que no están acostumbrados a vivir en Europa. “Su inglés no es tan malo y venir de Argentina a Inglaterra es un mundo completamente distinto, así que creo que se ha adaptado muy bien y que también está contento aquí. Me alegro por él”, añadió el talentoso volante. Y concluyó con un análisis: “Quizá tenía la sensación de que podría haber jugado un poco más, pero cuanto más avanza la temporada, más y más juega. De hecho, ha marcado bastantes goles”.

El protagonismo que Álvarez tendrá en su regreso a Manchester es todavía una incógnita (Foto: Reuters)

Sobre el regreso de Álvarez a las prácticas, Josep Guardiola dio detalles al respecto en la última conferencia de prensa previa al choque con el Leeds. “Tendrá una semana o 10 días libres. Son muchos partidos, mucha tensión, creo que tendrá un descanso y volverá. No sé exactamente la fecha, posiblemente unos días antes del Año Nuevo”, explicó Pep muy orgulloso de tener un campeón del mundo en su plantel.

El Manchester City actualmente se ubica en la tercera posición de la Premier League con 32 puntos (14 partidos jugados) por debajo del Newcastle (33 unidades y 16 cotejos disputados) y del Arsenal (40 puntos y 15 duelos). Además el cuadro celeste sigue en carrera en la FA Cup, competencia en la que enfrentará al Chelsea por la tercera ronda, en los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra chocará con el Southampton y en la Champions League se medirá con el RB Leipzig en los octavos.

