Se sortearon las primeras fases de las Copas Sudamericana y Libertadores 2023

Los trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, exhibidos durante un sorteo de los equipos participantes en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay (REUTERS/Nathalia Aguilar)

La Copa del Mundo de Qatar 2022 terminó el domingo 18 de diciembre. Pasaron tres días desde la obtención de la tercera estrella para Argentina. Los futbolistas campeones del mundo recién están regresando a sus hogares. Los hinchas recién están desconcentrándose de la vorágine del campeonato mundial. El éxtasis popular no cede, el desborde emocional no merma y el calendario futbolístico no detiene su dinámica. El fútbol sigue. La Copa de la Liga de Inglaterra regresa hoy con un partido entre el Manchester United y el Burnley, por ejemplo. Las competiciones de clubes prometen dejar rápidamente atrás el mes en el que el mundo estuvo paralizado por lo que ocurría en Qatar.

Conmebol celebró hoy los sorteos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores del año próximo en la ciudad paraguaya de Luque. La Libertadores 2023 tiene el mismo formato de los años anteriores. La fase uno -preliminar- la disputarán seis equipos, comenzará el 8 de febrero y otorgará tres plazas para continuar la competencia en la segunda fase. Son tres llaves que tendrán ida y vuelta. El sorteo dictó: Sport Huancayo (Perú) enfrentará a Nacional (Paraguay) primero como local. Nacional Potosí (Bolivia) -primera competición internacional de su historia- chocará contra El Nacional (Ecuador) en su casa; y Boston River (Uruguay) se cruzará con Zamora (Venezuela) en su estadio.

La fase dos del torneo tendrá a estos tres equipos clasificados más otros trece ya establecidos con anterioridad. Se conformaron ocho llaves para disputar partidos ida y vuelta, cuyas localías se rigen según el orden del ránking de clubes Conmebol de 2022. Huracán, ubicado en el sexto puesto de la clasificación de la fase dos, chocará contra el E3, el ganador del duelo entre Boston River de Uruguay y Zamora de Venezuela. El resto de los partidos de la etapa previa a la distribución de los ocho grupos son: Carabobo (Venezuela) ante Atlético Mineiro (Brasil); E1 contra Sporting Cristal (Perú); Deportivo Maldonado (Uruguay) contra Fortaleza (Brasil); E2 contra Independiente Medellín (Colombia); Magallanes (Chile) versus Always Ready (Bolivia); Curicó Unido (Chile) -debutante- frente a Cerro Porteño (Paraguay); Universidad Católica (Ecuador) ante Millonarios (Colombia).

Los ganadores de estas ocho llaves se aseguran la clasificación en la fase final de la Copa Libertadores. En caso de no pasar la zona de grupos, seguirán su participación en la Copa Sudamericana. La etapa de grupos de la Libertadores comenzará el 5 de abril y el sorteo de las ocho zonas se realizará el 22 de marzo.

A su vez, la Sudamericana la jugarán seis clubes argentinos: Gimnasia, Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s, Estudiantes y San Lorenzo. La Libertadores, lo harán otros seis: Huracán, River, Boca, Racing, Argentinos Juniors y Patronato.

La segunda fase de la Copa Libertadores

Ocho llaves de la primera fase de la Copa Sudamericana

Otras ocho llaves de la primera rueda de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana la juegan 44 equipos de diez países de la región. La primera fase comprenderá a 32 clubes, una etapa en la que se enfrentarán a partido único cuatro equipos de ocho países a partir del 8 de marzo. La primera instancia del certamen internacional ya no se definirá en dos partidos. También se sorteó la localía con una tercera bolilla. Solo dos conjuntos nacionales pasarán a la siguiente etapa.

Los partidos de la primera fase serán:

- Bolivia: Oriente Petrolero ante Guabirá, y Atlético Palma Flor contra Blooming.

- Chile: Palestino contra Cobresal, y Universidad Católica frente a Audax Italiano.

- Colombia: Deportes Tolima contra Junior, e Independiente Santa Fe ante Águilas Doradas.

- Ecuador: Liga de Quito frente a Delfín, y Emelec contra Deportivo Cuenca.

- Paraguay: Guaraní ante Sportivo Ameliano, y Tacuary frente a General Caballero.

- Perú: Universitario contra Cienciano, y Universidad César Vallejo frente a Binacional.

- Uruguay: River Plate contra Peñarol, y Defensor Sporting ante Danubio.

- Venezuela: Estudiantes de Mérida ante Deportivo Táchira, y Caracas contra Academia Puerto Cabello.

