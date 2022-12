Mikel Arreola aseguró que el objetivo de la Liga MX en 2023 será exportar más mexicanos a Europa

Mikel Arreola, presidente de la Liga MX (Foto: Twitter/LigaBBVAMX)

Luego del fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, señaló este jueves que impulsar la exportación de futbolistas nacionales a Europa será uno de los principales objetivos del plan de trabajo de la Primera División para el 2023.

Cinco factores por las que la Selección Mexicana fracasó en el Mundial de Qatar La cúpula que encabeza el futbol mexicano tomó decisiones administrativas que llevaron a un declive al Tri tras 28 años VER NOTA

Ante directores y colaboradores de la Liga, subrayó que la prioridad es incrementar el nivel del futbol mexicano a través de competencias internacionales, así como apoyar a nuevos talentos en su sueño de emigrar al viejo continente.

“El eje deportivo tendrá el rol protagónico impulsando la internacionalización de la LIGA BBVA MX con torneos, como la histórica Leagues Cup que se disputará a partir de julio de 2023, así como la realización de partidos europeos y convenios internacionales, los cuales permitirán una mayor visibilidad del fútbol mexicano en el mundo, con el fin de alentar la exportación de jóvenes al extranjero”

Hirving Lozano es uno de los futbolistas mexicanos que han logrado destacar en los últimos años en Europa (Foto: AFP)

Hace unos meses, Arriola presentó un convenio con la Serie A de Italia para el desarrollo de las fuerzas básicas y destacó la importancia de que los jóvenes mexicanos tengan la oportunidad de jugar en su liga, catalogada como una de las cuatro mejores del mundo.

Gerardo Torrado criticó a la Liga MX tras el fracaso de México en Qatar 2022 Quien fuera director de selecciones nacionales en la FMF también defendió la labor de Gerardo Martino en el proceso que desembocó en la eliminación del Tri del mundial VER NOTA

“Ya tenemos un acercamiento directo entre el director deportivo del Bayer Leverkusen con la Liga MX, no solamente con el Toluca, para efectos de empezar a buscar talento. Vamos a tener un torneo Sub-17, terminando el verano en México con dos equipos europeos, uno de Holanda y otro de España, dos de la MLS y cuatro equipos de la Liga MX, ahí es donde queremos empezar a ponerle nombre y apellido a los jóvenes que tengan futuro, sobre todo antes de que se determine comercialmente la posición de un club mexicano, porque queremos que sea competitivo ese jugador, respecto al mercado europeo”, declaró.

Sobre la posibilidad del regreso del ascenso y descenso en la Primera División, dijo que “se continuará con el proceso de certificación en busca de la reinstauración” de este formato, sin embargo, no dio una fecha tentativa de cuándo podría suceder.

Pachuca alcanzó su séptimo título en su historia a finales de 2022 (Foto: Twitter/ @LigaBBVAMX)

Por último, reveló que será a partir de enero 2023 cuando arrancará la implementación del FAN ID en todos para los inmuebles de México con el objetivo de reforzar la seguridad de los aficionados que asisten a los estadios para apoyar a sus clubes.

“México tocó fondo”: Antuna

Uriel Antuna falló una jugada clara que pudo significar el pase octavos de México (Foto: Reuters)

Por su parte, Uriel Antuna no tiene ninguna duda de que la Selección Mexicana tocó fondo tras quedar eliminado en la primera fase de la Copa del Mundo, por lo que sostuvo que ahora tienen que comprometerse más en crecer.

Miguel Layún arremetió contra el futbol mexicano: “No tenemos un Messi” Para el lateral del América, en el balompié nacional no existe ninguna figura que sea el referente de la selección nacional VER NOTA

A unos días de haber reportado con Cruz Azul, el volante del Tri señaló que “con estos resultados y lo qué pasó, creo que México ha tocado fondo y creo que pasarán cosas muy importantes en el futbol mexicano”.

“Debemos comprometernos a seguir creciendo y ver más por el crecimiento del futbol mexicano con los jóvenes, para llegar al siguiente mundial mejor preparados”

Asimismo, reconoció que el mal papel de la escuadra azteca en Qatar “a todos nos dolió, pero somos futbolistas lo suficientemente profesionales para cambiar el ‘chip”.

Acerca de si no cree que pudiera afectarles lo sucedido en el Mundial a los futbolistas mexicanos que, como en su caso, buscan emigrar al futbol europeo, respondió: “A mí pensarlo, creo que no debería afectar, porque un club no te compra por un sólo partido, te vienen siguiendo de tiempo atrás”.

SEGUIR LEYENDO: