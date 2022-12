Luis Enrique reapareció en el stream de su hijo tras su salida como técnico de España: “Este es un chat que me gusta”

El entrenador se sumó al stream de uno de sus hijos

La selección de España llegó al Mundial Qatar 2022 con el objetivo de pelear por el título y el inicio del camino al sueño no pudo ser de la mejor manera: en el debut goleó por 7 a 0 ante Costa Rica, lo que generó aún más ilusión entre los aficionados. Sin embargo, la Roja se despidió de las tierras qataríes mucho antes de lo esperado, tras caer y ser eliminada en octavos de final a manos de Marruecos. Ante este escenario, la Real Federación Española de Fútbol decidió no renovar el contrato de Luis Enrique (finalizaba el 31 de diciembre de este año) y anunciar públicamente a su reemplazante: Luis de la Fuente.

El ahora ex DT de La Furia fue uno de los protagonistas más populares de la Copa del Mundo, dado que, en una iniciativa mediática que sorprendió a muchos y que rompió con los esquemas tradicionales de comunicación, se distinguió por hacer streamings sobre diferentes temáticas y en los que respondía las preguntas de sus seguidores. Sus transmisiones desde la concentración de la selección española en Doha se destacaron por las grandes audiencias, con miles de espectadores en directo. Esta particularidad le valió elogios pero también cuestionamientos, que se magnificaron con la eliminación.

Tras confirmarse su alejamiento del banco de España, Luis Enrique reapareció en el stream de su hijo, Pacho Martínez, quien se supo le ha dado muchas de las indicaciones necesarias para moverse con soltura en Twitch. El joven estaba jugando al League Of Legends, cuando el ex seleccionador irrumpió en su habitación. Se lo vio de buen ánimo. “¿Qué pasa?”, saludó estirando la última “a” mientras se acercaba a la pantalla. En ese momento, unos 200 seguidores estaban en línea.

Después de una breve charla, dejó la puerta abierta a un posible regreso al canal Twitch junto a su primogénito. “Bueno, bueno, igual un día con Pacho aquí si me hace una entrevista”, respondió al pedido de los usuarios de la red social y luego se despidió de ellos mandándoles un abrazo.

Luis Enrique dirigió 48 partidos como DT de España (Reuters/Pedro Nunes)

Más temprano y luego de que se conociera su adiós a La Roja, Luis Enrique había hecho pública una sentida carta en agradecimiento a sus jugadores, las autoridades y la afición.

“Todo empezó hace ya cuatro años y qué rápido ha pasado el tiempo. Solo puedo estar súper agradecido a quienes me ficharon dos veces (presidente Rubiales y director deportivo Molina). A todos los empleados de la RFEF con los que compartimos experiencias y vivencias de todo tipo. Cómo no, a los jugadores que han sido ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada. Siento no haberos podido ayudar más”, escribió el ex entrenador de Barcelona en sus redes sociales.

Y concluyó: “Por último pero no menos importante, a la afición que de manera uniforme nos ha transmitido su apoyo en todos los momentos y especialmente en los más delicados. Toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión. Lo que necesita la selección es apoyo en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. Vamos España”.

Luis Enrique dirigió un total de 48 partidos al frente de España, en los que ganó 27, empató 14 y sólo cayó en 7 oportunidades (marcaron 100 goles y recibieron 38). Su debut oficial fue en 2018 en la victoria por 2 a 1 ante Inglaterra por la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Pese a hacer un culto de la tenencia de la pelota y pregonar la misma idea con la que había podido lograr la Champions League en Barcelona, el técnico no pudo conquistar un título durante su gestión. Además de la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar, fue semifinalista de la Eurocopa 2020 (por penales ante Italia) y subcampeón de la Nations League 2020/21 al caer en la definición contra Francia.

El elegido para sucederlo fue una especie de “continuidad”, ya que se inclinaron por Luis de la Fuente, seleccionador de la Sub 21. Como entrenador conquistó la Eurocopa Sub 19 de 2015, la Eurocopa Sub 21 de 2019 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

