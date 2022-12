Un argentino aparece como candidato a dirigir la selección de Inglaterra si Gareth Southgate se marcha tras el Mundial Qatar 2022

Gareth Southgate durante un entrenamiento de la selección de Inglaterra de cara al duelo contra Francia (Reuters/Peter Cziborra)

La selección de Inglaterra llegó a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 mostrando la chapa de candidato. El conjunto británico es uno de los tres invictos del certamen, junto a Países Bajos y la sorprendente Marruecos, luego de tres victorias y un empate. Tampoco había conocido la derrota en la fase de clasificación a la Copa del Mundo. Pero pese a estos buenos resultados, la prensa inglesa pone en duda la continuidad del entrenador Gareth Southgate una vez finalizada su participación en la cita mundialista. Incluso señalan posibles candidatos a sucederlo, entre los que aparece un argentino.

Southgate, de 52 años, asumió la dirección técnica de Los Tres Leones en septiembre de 2016. En principio, firmó un contrato hasta 2020, pero tras el cuarto puesto puesto en Rusia 2018 (llevó al equipo inglés a las semifinales de un Mundial después de 28 años) y alcanzar la final en la última Euro (perdió por penales ante Italia), la Federación Inglesa de Fútbol le extendió el vínculo hasta 2024.

La frustración por no haber obtenido el título continental teniendo en cuenta que se definió en Wembley, disparó los primeros cuestionamientos hacia el DT. Las críticas se acrecentaron en el último tiempo, luego de la mala campaña de Inglaterra en la reciente Nations League, en la que descendió a la Liga B después de no haber ganado ningún partido. Los aficionados hicieron sentir su descontento con el entrenador y en los medios empezaron a sembrar interrogantes respecto de su futuro. En ese contexto, surgieron algunos nombres como candidatos ante su hipotética salida.

The Telegraph informó que el alemán Thomas Tuchel estaría interesado en tomar el cargo, aunque él no se ha expresado públicamente al respecto. Actualmente se encuentra sin trabajo, tras su paso por el Chelsea, al que dirigió hasta septiembre pasado. En tanto, Mirror mencionó al norirlandés Brendan Rodgers, hoy director técnico del Leicester, equipo con el que logró coronarse en la FA Cup y la Community Shield. Y entre las alternativas también suena Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino, presente en la Copa del Mundo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Reuters/Jennifer Lorenzini)

El ex entrenador de Southampton, Tottenham y París Saint-Germain, mostró su interés ante esta posibilidad. Unos días antes de que el balón comenzara a rodar en Qatar 2022 fue consultado en una entrevista con The Athletic y aseguró que evaluaría una eventual propuesta: “Por supuesto, mi relación con Inglaterra siempre ha sido muy buena. Tenemos muy buena relación con las academias, tratando de desarrollar jugadores jóvenes para la selección nacional. Me siento muy cómodo aquí. Nunca se sabe lo que sucede. Estoy abierto a todo”.

A su favor, Pochettino cuenta con la experiencia de haber dirigido al capitán y máxima figura de Inglaterra, Harry Kane. En su etapa a cargo de los Spurs, además, compartió tareas con el actual director técnico de la Federación Inglesa de Fútbol, John McDermot. El también ex entrenador de Espanyol de Barcelona se encuentra sin dirigir desde mediados del año pasado, cuando fue echado del PSG.

