Luis Chávez aceptó que México no merecía pasar a la siguiente fase de Qatar 2022: “No arriesgamos”

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico's Luis Chavez celebrates scoring their second goal REUTERS/Molly Darlington

Uno de los pocos nombres que se salvó tras la debacle del Tri en Qatar 2022 fue el mediocampista de los Tuzos del Pachuca, Luis Chávez quien en una reciente entrevista aceptó que el cuadro nacional no se merecía acceder a la siguiente fase por los resultados y el accionar mostrado contra Polonia y Argentina.

México le ganó 2 a 1 a Arabia Saudita, pero no le alcanzó y se quedó afuera del Mundial El equipo azteca no pudo conseguir la hazaña y se despidió de Qatar 2022 en fase de grupos; los clasificados del Grupo C fueron Argentina y Polonia VER NOTA

Fue en su reciente intervención con el Escorpión Dorado donde el seleccionado mexicano que marcó uno de los mejores goles durante Qatar 2022 frente a Arabia Saudita (2-1) compartió que, para él, el combinado nacional no hizo suficiente en los dos primeros partidos del Mundial para ganarse un lugar en los Octavos de Final.

“Es justo, en los dos primeros partidos no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente, no arriesgamos, contra Polonia pudimos haber ganado, al final esos dos partidos los dejamos ir y al último no nos alcanzó”, platicó con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube.

“Es contrastante, con los resultados no puedo estar contento plenamente porque yo me quería quedar unos días más y seguir avanzando de ronda. Nos habíamos puesto la meta de estar en un quinto partido y no vamos a jugar ni un cuarto”, comentó el jugador de Pachuca.

Luis Chávez puso en duda la estrategia del Tata Martino ante Argentina El centrocampista de Pachuca afirmó que dentro del equipo les generó confusión la táctica del entrenador para el segundo partido mundialista VER NOTA

Más adelante el volante mexicano aseguró que la falta de gol, fue un tema que siempre le preocupó: “Una de las grandes preocupaciones antes del último partido era la falta de gol: La verdad es que estaba preocupado por eso, no nos podíamos ir del Mundial sin un gol”, remató.

A pesar de la eliminación prematura de la selección mexicana en el Mundial Qatar 2022, hubo cosas positivas por destacar. Algo de lo que se puede “salvar” fue la actuación de Luis Gerardo Chávez, que fue titular en los tres partidos del Tricolor y donde se convirtió en uno de los grandes referentes de la etapa de Gerardo Martino.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Saudi Arabia v Mexico - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 30, 2022 Mexico's Luis Chavez celebrates scoring their second goal REUTERS/Kai Pfaffenbach

La afición le reclamó los resultados al Tata Martino en su arribo al Aeropuerto de la CDMX

Gerardo Martino fue recibido en medio de una ola de reclamos y gritos al momento de su llegada a la Ciudad de México el domingo 4 de diciembre, luego de que el Tri fuera eliminado en la fase de grupos en el fueal momento de su llegada a la Ciudad de México el domingo 4 de diciembre, luego de que elfuera eliminado en la fase de grupos en el Mundial Qatar 2022.

Directiva de Pachuca reveló si clubes europeos han preguntado por Luis Chávez Luis Chávez se convirtió en el primer jugador de la Selección Mexicana en marcar un gol de tiro libre en Mundiales VER NOTA

Acompañado de algunos miembros de su cuerpo técnico y demás jugadores del conjunto azteca, el Tata arribó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero se reservó dar declaraciones tras los resultados obtenidos en el certamen mundialista, en el que quedó en la tercera posición del Grupo C, pues solo logró sumar 4 puntos.

CIUDAD DE MÉXICO, 04DICIEMBRE2022.- Integrantes de la selección mexicana que participó en el Mundial de Qatar, regresó a la capital del país luego de quedar eliminada durante la fase de grupos de dicho torneo, encabezados por el aún director técnico del equipo, Gerardo Martino, los integrantes salieron del AICM rompiendo la concentración para reportar con sus equipos. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El Tata Martino mantuvo un semblante serio ante las cámaras y medios de comunicación, sin pronunciar comentario alguno sobre su salida de la Selección Mexicana y su desempeño en Qatar 2022. “Profesor, la afición quiere respuestas”, le gritaban al estratega argentino quien vestía una chamarra café.

Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también arribaron jugadores como Alexis Vega, Kevin Álvarez, Uriel Antuna, Alfredo Talavera, Henry Martin y Luis Chávez, pero tampoco emitieron declaraciones ante los reporteros, aunque algunos sí repartieron fotografías y autógrafos. “No nos dejan hablar”, dijo el mediocampista del Cruz Azul, Carlos Rodríguez, tras su llegada la CDMX.

SEGUIR LEYENDO: