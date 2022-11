Gustavo Alfaro genera incertidumbre tras la eliminación de Ecuador en Qatar 2022: qué dijo sobre su continuidad

El entrenador argentino habló en rueda de prensa de la eliminación de Ecuador en el Mundial. REUTERS/Dylan Martinez

Una de las grandes sorpresas del Mundial Qatar 2022 se dio en el grupo A. La Selección de Ecuador fue eliminada del certamen tras haber perdido por 2-1 ante la selección de Senegal, quien se impuso con tantos de Ismaila Sarr y Kalidou Koulibaly, el descuento para los sudamericanos llegó a través de Moisés Caicedo. Tras el partido, el entrenador argentino Gustavo Alfaro habló con los medios de comunicación y dejó en duda su futuro con La Tri.

El encuentro que se disputó en el Internacional Jalifa, empezó con un Senegal lanzado en ataque y que desde los primeros minutos propuso juego ofensivo. El empate en el marcador se rompió al minuto 44 luego de que Piero Hincapié cometiera una infracción sobre Sarr, algo que el arbitro decretó como penal y fue el mismo mediocampista el que anotó el primero del partido. En la segunda parte Ecuador reaccionó y empató el partido con un tanto de Moisés Caicedo, sin embargo, la felicidad no duró mucho ya que dos minutos más tarde, koulibaly marcó y dio la victoria a la selección africana.

Tras este resultado, el técnico argentino habló en rueda de prensa y se refirió a su continuidad en la selección ecuatoriana, llegando incluso a poner en duda si seguiría con su carrera como profesional. Alfaro aclaró que aún no era el momento para analizar la situación y que espera reunirse con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para tomar la decisión.

El entrenador Gustavo Alfaro se refirió a su futuro en la selección de Ecuador. REUTERS/Dylan Martinez

“Honestamente necesito tiempo, necesito tiempo para saber qué voy a hacer de mi carrera profesional, qué decisiones voy a tomar. No creo que es el momento para analizarla, en algún momento habíamos hablado con la Federación, quedamos en juntarnos después de la Copa del Mundo para darnos las gracias y para ver qué hacemos o qué no hacemos”, aseguró Gustavo Alfaro ante los medios de comunicación.

Además el técnico argentino señaló que esta es una decisión que lleva pensando desde hace mucho tiempo, pero inisistió en que considera que no era apropiado pronunciarse al respecto tras la eliminación de la selección ecuatoriana en el Mundial.

“Yo siento que personalmente tengo que parar la pelota y ver qué quiero hacer de mi carrera, si voy a seguir dirigiendo o no, son cosas que las he planteado antes, algún día iba a llegar, algún día iba a suceder, uno quisiera que sucediera lo más lejos posible, pero lo más prudente no es pronunciarme en este momento porque estoy embargado de dolor que tenemos todos por la eliminación y las cosas hay que analizarlas y pensarlas con claridad, más allá de que estas cosas las venía madurando desde hace tiempo”, afirmó el argentino.

El entrenador Gustavo Alfaro señaló y fue enfático en mencionar que se tomará el tiempo necesario para pensar esta decisión, la cual tomará junto a su familia y una vez sea el momento tomará una decisión con respecto a su carrera profesional. En la conferencia de prensa también analizó el resultado ante Senegal y la eliminación de la selección ecuatoriana.

La selección de Ecuador cayó ante Senegal por 2-1 REUTERS/Dylan Martinez

“Nos costó mucho en el primer tiempo (...) les dije en el entretiempo que si querían empatar el partido y seguir en el Mundial tenían que animarse a jugar, porque esto era un partido que se empataba o se daba vuelta con fútbol y si bien lo asumieron, la idea era todo el partido, no el segundo tiempo. Pero había que asumir un compromiso mayor en el segundo tiempo por jugar, el equipo lo asumió, empató el partido (...) lamentablemente no se dio, nos tocó cometer errores ene el partido clave y nos queda con sabor a poco por las expectativas que teníamos”, afirmó el técnico en la rueda de prensa

El técnico Gustavo Alfaro, quien se mostró tocado por la eliminación de Ecuador ante Senegal, destacó la camada de jugadores que están representando al país y afirmó que cree en que ellos tendrán su revancha tras esta derrota en la Copa del Mundo.

“El dolor que hoy todos tenemos, que Ecuador debe tener hoy por la eliminación de esta selección, no tiene que perder de vista la camada de estos chicos y ojalá estas experiencias les sirva a los chicos a futuro porque lamentablemente esta ssituaciones clave, de la templanza que se tiene quew tener son batallas que hay que dar y no tengo duda que estos chicos tendrán su revancha”, afirmó Alfaro en rueda de prensa

