La selección argentina completó una nueva práctica: las cinco decisiones que deberá tomar Scaloni para definir el equipo contra Polonia

La credencial del hombre de seguridad dice Mohammad y revela que además es nacido en Qatar. Dos periodistas argentinos procuran observar qué ocurre en una de las canchas de la Universidad de Qatar a través de las ligustrinas que bordean el complejo donde se aloja y entrena la selección argentina aquí en Doha. Con cara de pocos amigos, Mohammad se acerca, forma una letra “X” con sus brazos y dice, frunciendo el ceño: “Is not allowed” (no está permitido). Argentina realizó el penúltimo entrenamiento antes de su decisivo partido del miércoles ante Polonia y Lionel Scaloni deberá tomar cinco decisiones para definir el equipo que el miércoles saldrá a buscar la clasificación para los octavos de final del Mundial Qatar 2022 en el estadio 974, a las 16 de Argentina, las 22 en este país.

El clima que se respira en los alrededores del búnker argentino se modificó por completo luego de la victoria ante México: los ánimos se renovaron y la tensión que se respiraba tras la caída en el debut frente a Arabia Saudita se evaporó súbitamente. Pero Scaloni sabe que Argentina deberá volver a sumar de a tres para no depender de resultados ajenos en la búsqueda del boleto a octavos. Y el funcionamiento del equipo no fue lo suficientemente convincente como para que el entrenador repita la formación el miércoles.

No sólo eso: hace 39 partidos que el técnico no reitera la formación del juego anterior. La última vez fue entre los cuartos de final y la semifinal de la Copa América 2019, cuando puso a los mismos once en la victoria 2 a 0 ante Colombia y luego en el traspié por el mismo marcador frente a Brasil. En aquellas noches brasileñas, los once que jugaron dos encuentros consecutivos fueron: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero.

Para la “final” del miércoles ante los polacos, Scaloni tendrá que resolver estas cinco cuestiones:

1- ¿Mantendrá a Gonzalo Montiel en el lateral derecho o le devolverá la titularidad a Nahuel Molina? Molina reemplazó a Montiel a los 17 minutos del segundo tiempo en el triunfo ante los dirigidos por Gerardo Martino y al minuto siguiente Lionel Messi abrió el camino hacia la victoria. La realidad marca que ni Molina ni Montiel aprovecharon la oportunidad que les dio Scaloni: el futbolista del Atlético de Madrid no jugó bien ante Arabia Saudita y Montiel tampoco se destacó frente a México.

2- Nicolás Otamendi es el mejor defensor de Argentina en el Mundial. La pregunta es qué marcador central lo acompañará el miércoles: ¿seguirá Lisandro Martínez o regresará Cristian “Cuti” Romero al equipo titular? ¿Apostará por Lisandro, quien llegó al Mundial con un gran presente en el Manchester United, o por “Cuti”, un “producto” genuino de Scaloni que arribó al Mundial con escaso rodaje por un desgarro en el gemelo izquierdo?

Mac Allister, uno de los que puede seguir en el once titular (@Argentina)

3- ¿Habrá lugar en el once inicial para una línea de tres marcadores centrales en el fondo? Ante México, con el resultado 1 a 0 para Argentina, “Cuti” ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo en lugar de Angel Di María para conformar una línea de tres marcadores centrales -que funcionó bien- junto a Otamendi y Lisandro Martínez. Para que Scaloni repita ese dibujo táctico el miércoles en el estadio 974, debería salir un mediocampista o un delantero.

4- El notable ingreso, con golazo incluido, de Enzo Fernández ante México parece abrirle la posibilidad para que juegue de titular. La evidencia marca que el mediocampista del Benfica jugó mejor que Leandro Paredes y que Guido Rodríguez en los tramos en los que le tocó jugar ante Arabia Saudita y México. Motivo suficiente para que sobrevuele la sensación de que el ex River Plate tiene chances de ser titular. Aunque en ese sentido tiene una contra de peso: Scaloni quedó conforme con la actuación de Guido Rodríguez.

5- Lautaro Martínez es el segundo goleador del ciclo de Scaloni detrás de Messi: el capitán del seleccionado suma 28 festejos y el atacante del Inter, 21. Lautaro no jugó bien ante México y le dejó su lugar a Julián Alvarez a los 17 minutos del segundo tiempo. Julián es uno de los jugadores argentinos que llegó al Mundial con un destacado presente en su club (Manchester City) y realizó aportes positivos cuando Scaloni requirió de sus servicios en los dos partidos iniciales. ¿Lo ratificará a Lautaro o apelará al auspicioso presente del ex River?

Montiel, una de las dudas de Scaloni en la defensa (@Argentina)

En el entrenamiento de hoy, Scaloni ordenó trabajos tácticos en defensa y ataque en bloques de cinco futbolistas cada uno. De entrada, utilizó a los mismos once que ante México. Luego entró Enzo Fernández por Guido Rodríguez y posteriormente ingresó “Cuti” Romero por Mac Allister para conformar una línea de tres centrales atrás. Antes del cierre del entrenamiento, también incluyó a Paulo Dybala por Di María y a Julián Alvarez por Lautaro Martínez.

Los que parecen tener un lugar asegurado ante Polonia son siete: Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Angel Di María y Lionel Messi. Mañana, a las 10.15 de la Argentina, las 16.15 aquí en Doha, Scaloni hablará en conferencia de prensa. En la previa de los dos primeros partidos, no confirmó la formación. Todo parece indicar que mañana proseguirá con esa tendencia y que habrá enigmas por dilucidar en las horas previas al encuentro.

