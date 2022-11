Luis Fernando Suárez vuelve a ganar en un Mundial después de 16 años

El entrenador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, volvió a ganar en un Mundial. REUTERS/Dylan Martinez

Uno de los resultados más inesperados se dio en el primer partido de la jornada en donde la selección de Costa Rica se impuso por la mínima diferencia ante Japón. El equipo centroamericano venía de perder por 7-0 ante España, mientras que los asiáticos vencieron a Alemania en su primera salida, siendo esta la razón por la que el resultado conseguido por los dirigidos Luis Fernando Suárez fue inesperado. El técnico colombiano volvió a ganar en una Copa del Mundo tras más de 16 años.

Costa Rica llegó al Mundial de Qatar 2022 con el objetivo de mejorar lo hecho en Rusia 2018 cuando quedaron en el último lugar del grupo con un solo punto. En su primera salida sufrió un contundente golpe al caer por 7-0 ante la selección española de fútbol, la cual es dirigida por el experimentado entrenador Luis Enrique. Al frente tuvo un rival que dio la sorpresa al vencer 2-1 a Alemania, una de las favoritas a ser protagonistas en el certamen. El juego se llevó a cabo en el Ahmed bin Ali Stadium y el resultado del juego sorprendió a todos.

En el primer tiempo no hubo una sola acción clara de gol, Japón dominó la posesión, sin embargo no tuvo chispa para atacar. En la segunda parte la situación fue diferente, los asiáticos fueron muy agresivos en la ofensiva y empezaron a generar opciones de gol sobre la portería defendida por Keylor Navas, quien respondió cuando el equipo lo necesitó. No obstante y pese a las oportunidades, los nipones no concretaron las opciones y un error en salida fue aprovechado por Yeltsin Tejada que filtró una pelota para Keysher Fuller, que con un preciso remate anotó el único gol del partido y le dio el triunfo a Costa Rica.

Uno de los datos más impresionantes es que el equipo de Luis Fernando Suárez ha disputado 180 minutos en Qatar 2022 y solo ha realizado un remate al arco, el cual terminó en el único gol para la selección centroamericana. Este resultado tuvo también un impacto en el grupo E y deja las opciones abiertas para cualquier equipo y la tercera fecha podría ser definitiva.

Suárez no ganaba en el Mundial desde el 2006

El entrenador colombiano. Luis Fernando Suárez, está comandando la selección de Costa Rica en Qatar 2022. Tras la victoria ante Japón, el seleccionador pudo volver a celebrar un triunfo en una Copa del Mundo tras más de 16 años, ya que la última vez fue con la selección de Ecuador en el Mundial de Alemania 2006 y paradójicamente fue ante la selección que ahora dirige.

La última victoria se dio el 15 de junio de 2006 cuando enfrentó con la selección de Ecuador a Costa Rica en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. Es importante señalar que en su primera salida venció a Polonia por 2-0. En el duelo ante el equipo centroamericano, el cual se llevó en el AOL Arena de Hamburgo, el equipo del colombiano se impuso 3-0 con goles de Tenorio, Delgado y Kaviedes.

En su participación en el Mundial del 2006 se enfrentó al equipo anfitrión y cayó por 3-0 con goles de Klose y Podolski, sin embargo, se quedó con el segundo puesto de la clasificación y consiguió su paso a los octavos de final. En esta fase del certamen se enfrentó a Inglaterra y perdió por la mínima diferencia con un gol de David Beckham.

En el Mundial de Sudáfrica 2010 el entrenador no estuvo presente, sin embargo, en el de Brasil 2014, el colombiano dirigió a la selección de Honduras y se ubicó en el grupo E, no obstante en aquella ocasión perdió todos los partidos que disputó. Cayó ante Francia por 3-0, ante Ecuador por 2-1 y ante Suiza por 3-0.

Ahora con Costa Rica en Qatar 2022 deberá disputarse su clasificación a la siguiente ronda enfrentando a la selección de Alemania, partido que se llevará a cabo el próximo jueves 1 de diciembre en el estadio Al Bayt de la ciudad de Doha.

