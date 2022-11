Mundial Qatar 2022: Costa Rica sorprende a Japón y se impone con un tanto de Keysher Fuller

Costa Rica venció a Japón con un gol de Keysher Fuller en la segunda parte del compromiso.REUTERS/Issei Kato

La selección de Costa Rica dio la sorpresa en el Mundial Qatar 2022. El equipo dirigido por Luis Fernando Suárez se llevó el triunfo ante la selección de Japón por la mínima diferencia con un gol de Keysher Fuller, quien aprovechó un error en la salida de los asiáticos. Este resultado tiene un enorme impacto en el grupo E ya que resta presión a la selección de Alemania y deja las puertas abiertas para todos los equipos.

El encuentro tuvo dos momentos, en la primera parte fue un partido para el olvido en el que las dos selecciones no propusieron mucho en ataque y se encargaron de no cometer errores en salida. No obstante, en el segundo tiempo, las cosas cambiaron y desde los primeros minutos la selección de Japón fue la que más propuso en la ofensiva y generó algunas opciones claras de gol.

Cuando el trámite del partido indicaba que Japón iba a ser el que abriera el marcador, un error en salida fue aprovechado por Tejeda, quien recuperó una pelota y filtró un pase para que Keysher Fuller, con un disparo preciso, anotó el único gol del juego. El primer remate de la selección costarricense en lo que va del Mundial y primera anotación.

Ahora la selección de Costa Rica se enfrentará el próximo 1 de diciembre a la selección de Alemania en el Al Bayt Stadium, mientras que los japoneses culminarán su participación en la fase de grupos enfrentando a la España de Luis Enrique el mismo día pero en el Internacional Jalifa.

Japón y Costa Rica se enfrentaron en la segunda fecha de la fase de grupos. Partido con pocas emociones en los primeros 45 minutos. REUTERS/Hannah Mckay

Primer tiempo sin emociones, sin ganas, sin vida

El ambiente fue perfecto en el Ahmed bin Ali Stadium para el duelo entre Japón y Costa Rica por la segunda fecha de la fase de grupos. Dos equipos que se encontraron en la cancha con dos realidades completamente diferentes, por un lado los nipones llegaron al partido tras haber conseguido una importante victoria ante Alemania, mientras que los centroamericanos buscaban dejar a atrás la goleada por 7-0 ante España.

En los primeros minutos la selección de Japón dominó la posesión e impuso el ritmo del partido. El entrenador Hajime Moriyasu apostó por un 4-2-3-1 con Nagatomo y Yamane siendo la clave en salida por las bandas, sin embargo, el bloque de hasta seis jugadores en el medio campo ubicados por el técnico Luis Fernando Suárez, impidieron que los nipones tuvieran espacios en ataque. Los Ticos aguantaron la presión y apostaron por las transiciones rápidas de defensa a ataque, pero en muchas ocasiones se encontraron con una zaga defensiva muy organizada por parte de los asiáticos.

Un juego con pocas emociones en la primera parte, sin llegadas claras y sin haber realizado un solo remate a puerta rival. El desarrollo del partido fue tímido y lento, los jugadores se preocuparon más por no cometer errores en salida que de llegar a los últimos metros con contundencia ofensiva. Unos 45 minutos para el olvido que se fue al descanso con la ilusión de que en la segunda parte fuera diferente.

Keysher Fuller fue el encargado de anotar el único gol del compromiso. REUTERS/Carl Recine

Un milagro inesperado

En la segunda parte Japón mostró sus intenciones desde los primeros minutos, la primera llegada clara fue a través de Morita, quien remató con potencia pero Keylor Navas se mostró seguro y atajó el disparo. Dos minutos más tarde fue Takuma Asano de cabeza que por poco sorprende a los Ticos. El inicio del partido fue mucho más agresivo por parte de los asiáticos, mientras que los centroamericanos se defendieron y aguantaron la presión.

Japón fue superior a Costa Rica en el desarrollo de la segunda parte, atacó con mayor intensidad y tuvo varias llegadas claras en los últimos metros, sin embargo, los costarricenses dejaron todo en la cancha para tratar de defender el arco defendido por Keylor Navas. Kamada, Asano, Soma y Morita, los que más intensidad pusieron en ataque.

En el fútbol no hay nada escrito y pese a que el desarrollo de la segunda parte mostraba a una selección japonesa mucho más intensa en ataque y buscando el tanto de la victoria, sin embargo, un error en salida le permitió a Tejeda recuperar la pelota, pase para Keysher Fuller que remató cruzado con una enorme precisión y venció al portero Shūichi Gonda, que pese al esfuerzo, no llegó al encuentro con el esférico. Costa Rica sin ser más, se fue adelante en el marcador.

Uno de los datos curiosos es que el disparo de Keysher Fuller fue el primero que hizo Costa Rica en lo que lleva del Mundial, ya que contra España no consiguió llegar una sola vez a puerta, una eficacia del 100 %. Japón reaccionó tras el tanto de los centroamericanos pero el desespero por conseguir un empate lo llevó a cometer muchos errores. El juego llegó a los 90, el árbitro decretó el final y Costa Rica celebró su primer triunfo en Qatar 2022 y demostró en el fútbol, como en la vida, cualquier cosa puede pasar.

