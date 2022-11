Senegal y Países Bajos abren su participación en el Mundial Qatar 2022: hora, TV y formaciones

Senegal y Países Bajos cierran la primera fecha del Grupo A del Mundial Qatar 2022 en el segundo turno de los partidos del lunes, cuando ya haya terminado el encuentro de Inglaterra e Irán y antes del duelo de Estados Unidos frente a Gales. En su zona ya se encuentra como único puntero Ecuador, gracias a los tres puntos que cosechó tras la victoria por 2 a 0 contra Qatar en el duelo que dio inicio al certamen. Es el primer duelo en Copas del Mundo entre ambos.

La cita se celebrará en el estadio Al Thumama, de la capital qatarí, inaugurado el 22 de octubre de 2021 cuando fue escenario de la final de la Copa Amir entre Al Sadd y Al Rayyan y con capacidad para 40 mil personas. Lo televisan DirecTV desde las 13 (hora argentina) y el árbitro brasieño Wilton Sampaio conducirá las acciones.

Senegal y Países Bajos protagonizarán uno de los enfrentamientos más interesantes y de más alto caudal futbolístico del inicio de la Copa del Mundo. El actual campeón de la Copa Africana de Naciones -y 18° en el ránking FIFA- presenta el atenuante de quedarse sin su estrella máxima: Sadio Mané quedó afuera de la lista de convocados debido a que no logró recuperarse del golpe sufrido en la cabeza del peroné. El atacante del Bayern Munich había sido incluido en la nómina del entrenador Aliou Cissé pese a que no iba a poder jugar los primeros partidos con su selección en la Copa del Mundo. El vicepresidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Sow, confirmó 48 horas antes de la baja definitiva que el atacante que participó del Mundial de Rusia 2018 no iba a poder estar presente en los primeros partidos: “Tendremos que salir adelante y sin llorar demasiado. Deberemos disputar los primeros partidos sin Sadio y ganar sin él porque tenemos otros 25 jugadores. Nadie quería esto pero nos ha sucedido”.

Sin su jugador insignia y con el golpe emocional que puede haber producido puertas adentro de la concentración, la selección conducida por el mítico Louis Van Gaal asoma como principal candidato a quedarse con la victoria. Es el onceavo Mundial en el que participan los neerlandeses, que desde la edición de 1990 hasta la actual no compitieron en Corea y Japón 2002 y Rusia 2018 y que en los otros seis mundiales alcanzaron clasificarse siempre a la segunda fase.

Países Bajos es la octava selección mejor ubicada en el ranking mundial de la FIFA. En su plantel se destacan los defensores Virgil van Dijk, Nathan Aké y Matthijs de Ligt; los volantes Frenkie de Jong y Steven Berghuis; y los delanteros Memphis Depay y Steven Bergwijn. El experimentado entrenador neerlandés de 71 años tendrá que buscarle un reemplazo a su atacante más peligroso. El punta del Barcelona no podrá jugar en el debut mundialista de la selección a raíz de una molestia en un muslo que viene arrastrando desde septiembre.

“Extrañaremos a Memphis, así como ellos lo harán con Mané. La cuestión es cómo solucionaremos esto ambos equipos. He estado en contacto con Memphis durante su lesión y puse a varias personas sobre él para que pudieran verificar con precisión su proceso. Incluso, se le inspeccionó en Ámsterdam, pero no llegó al debut”, afirmó Van Gaal en conferencia de prensa. El DT adelantó, a su vez, quién podría ser su reemplazante: “Gakpo es más creativo, Klaassen es más un jugador de equipo. Tengo que elegir lo que necesitamos. Si Memphis no participa, tenemos un jugador menos creativo. Entonces es bastante lógico que Gakpo juegue”.

Van Gaal asumió la conducción de la selección en agosto de 2022. Su gestión presume de un invicto de quince partidos, producto de once triunfos y cuatro empates. Fe a alzar la primera Copa del Mundo en la historia del país no le falta: “Creo en este grupo de jugadores y terminamos terceros en 2014 con un grupo menor de jugadores. Ahora en realidad espero más. Podemos llegar a ser campeones del mundo”. En su primer escollo hay una selección que intentará acceder a cuartos de final por primera vez en su historia, de la mano de Édouard Mendy y Kalidou Koulibaly, arquero y defensor del Chelsea, e Idrissa Gueye, volante del Everton.

Posibles formaciones

Senegal: Édouard Mendy; Moustapha Name, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Fode Touré; Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Pape Sarr; Ismaila Sarr, Boulaye Dia y Krépin Diatta. DT: Aliou Cissé

Países Bajos: Remko Pasveer; Denzel Dumfries, Jurrien Maduro, Virgil van Dijk, Nathan Aké y Daley Blind; Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong; Cody Gakpo; Vincent Janssen y Steven Bergwijn. DT: Louis Van Gaal

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Hora: 13.00 (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay); 12.00 (Bolivia, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela), 11.00 (Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Miami)

TV: DirecTV

Estadio: Al Thumama

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A

