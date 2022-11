El automovilismo está de luto: murió Pepe Migliore, el campeón que disputó carreras hasta los 91 años

Pepe logró tres títulos en el TN (Prensa APAT)

Marcó una época y por su simpatía y frescura se ganó el afecto de todos. A los 92 años, murió José Migliore, un abanderado de un automovilismo de otra época en la que los autos de turismo eran casi estándar. Pepe fue piloto oficial de Peugeot y referente de la marca con la que logró sus tres títulos en el Turismo Nacional en 1962 con un 403 en Clase C, y luego en 1970 y 1971, a bordo de un 504, en la Clase D.

Nació en San Isidro el 17 de marzo de 1930 y antes de convertirse en piloto profesional trabajó como taxista. En distintas publicaciones especializadas recordaron no sólo sus virtudes al volante sino, sobre todo, su calidad humana.

Como piloto debutó en 1959 en Turismo Standard, con un Peugeot 403, en la provincia de Santa Fe; y ese mismo año finalizó en un muy meritorio séptimo puesto en el Gran Premio Argentino de Turismo organizado por el Automóvil Club (ACA).

Migliore brilló en el Gran Premio de 1962, el que se impuso la sueca Ewy Rosqvist con un Mercedes-Benz 220 oficial. A bordo de un Peugeot 403 culminó cuarto en la general y ganó la Clase E.

En el GPAH Migliore participaba con su esposa, Mirta (Foto: gentileza Automundo - Miguel Tillous)

En 1968, con un Peugeot 404, venció en los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires en el autódromo porteño y también en la San Juan-Coquimbo-San Juan. Allí el periodista Jorge Augé Bacqué, de la revista CORSA, lo bautizó como “El Cóndor” porque se destacaba en la montaña. Además, festejó en La Vuelta de la Manzana entre 1969, 1970 y 1971.

Entre sus competencias especiales se destaca la México-Londres de 1970, cuando integró el equipo Peugeot, con un recorrido de 26 mil kilómetros. Compartió la conducción de un 404 junto a Gastón Perkins, Jackie Forrest Greene y Alberto Rodríguez Larreta.

También compitió en Turismo Carretera y sus últimas actuaciones fueron a mediados de la década del 80 en la Fórmula Sierra, que en ese momento era la máxima división del TN.

El posteo de despedida de la Asociación Argentina de Volantes, la mutual de los pilotos cuyo presidente es Juan María Traverso

Por su pasión por el automovilismo de grande se sumó al Gran Premio Argentino Histórico (GPAH) que organiza el Automóvil Club Argentino (ACA). Se trata de una de las carreras de regularidad más importantes del país y participaba con su esposa, Mirta, a bordo de un Peugeot 404.

“Yo tuve la suerte de correr los auténticos Grandes Premios y aún hoy en día hay gente que se acerca y me dice que me vio correr, son muchachos que en ese entonces tendrían 10 ó 12 años. La gente se emociona cuando me lo cuenta y yo me emociono cuando los escucho”, le dijo al sitio Automundo.

“No soy un especialista en este tipo de competencias, pero vengo porque me alegra. Además, me gusta manejar y reencontrarme con el ambiente y los amigos. Noto que la gente me brinda su cariño y eso es importante”, agregó.

El Cóndor fue un referente de una época del oro del automovilismo argentino con una fuerte presencia de las fábricas y Migliore, al ser piloto oficial de Peugeot, por muchos años compitió contra el clásico rival de aquellos años, la escudería Fiat en el TN, con sus autos oficiales y particulares, entre ellos, joven que recién empezaba, un tal Carlos Alberto Reutemann.

