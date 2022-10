La emotiva despedida de Néstor Pitana del arbitraje: llanto, ovación y un romántico posteo de su mujer

Néstor Pitana dirigió su último partido y se retiró del referato

Este martes, Néstor Pitana se despidió del arbitraje y su último partido fue el empate (1-1) entre Platense y Lanús en el Estadio Ciudad de Vicente López, que cerró la Liga Profesional. Fue una noche de impacto emotivo para el misionero de 47 años que dirigió en dos Mundiales y estuvo acompañado por su familia. En medio de las lágrimas de su madre y de su mujer, Romina Ortega, tuvo una cálida despedida en la que también recibió el saludo de los jugadores, dirigentes y hasta de los hinchas.

En la previa, Pitana recibió plaquetas del presidente de la AFA, Claudio Tapia, del presidente de Platense, Pablo Bianchini y del ex referí, Francisco Lamolina. Luego saludó a todos y cada uno de los futbolistas y más tarde bromeó en el sorteo junto a los capitanes José Sand y Gastón Suso. Aunque pronto llegó el primer mimo del público y bajaron los aplausos desde la platea.

El posteo de la mujer de Pitana

En ese sector lo acompañó su familia y su mujer hizo un posteo en su cuenta de Instagram antes del comienzo del partido: “Vamos a extrañar verte jugar. Vamos mi amor, seguirán muchas cosas buenas para ti”, fue el mensaje junto a emojis de un corazón, dos con lágrimas, otro de dos manos haciendo un corazón y junto al hashtag #PitaPitana.

El encuentro no fue complicado para Pitana más allá de algún roce o pierna fuerte. Sacó seis tarjetas amarillas, tres por cada lado. Pero en líneas generales los jugadores tuvieron una buena conducta y no le complicaron la noche. Tampoco hubo polémicas y si bien no abundaron las emociones, fue un cotejo que tuvo llegadas por ambos bandos.

* La ovación de los hinchas de Platense a Pitana

Uno de los hechos llamativos ocurrió en el minuto 22 del complemento cuando el juego se detuvo para atender al arquero de Lanús, Guillermo De Amores, que chocó con el defensor de Platense, Franco Camargo. En ese momento llegó la ovación desde una de las cabeceras y Pitana se acercó al alambrado y saludó a los hinchas.

Mauro Zárate gambeteó a tres rivales, se metió en su área y cometió uno de los penales más insólitos del torneo En el cierre de la primera etapa, el delantero tomó un rechazo de su equipo y terminó generando un penal para Huracán. El Globo pudo abrir el marcador y encaminó el triunfo que lo mantuvo con vida en la lucha por el título VER NOTA

En el cotejo que puso punto final a la Liga Profesional, hubo un tiempo para cada equipo. Lanús fue más en la primera mitad y se puso en ventaja por medio de José Sand y en el complemento Platense buscó el empate y pudo plasmarlo en el epílogo con un perfecto cabezazo de Gastón Suso.

* El emotivo encuentro de Pitana con su familia

Del “momento más difícil” como técnico de Boca al “tremendo” grupo humano que dirige: 10 frases de Ibarra tras la victoria ante Gimnasia El entrenador xeneize destacó el gran triunfo en La Plata, que le permitió a su equipo recuperar la punta de la Liga Profesional VER NOTA

Una vez que terminó el encuentro, Pitana fue saludado otra vez por todos los futbolistas, pero se quebró cuando su familia ingresó al campo de juego y se abrazó a ellos. Luego tuvo una breve charla y no pudo contener las lágrimas. Se mostró muy conmovido luego de terminar una carrera de 15 años en el arbitraje de Primera División.

“El fútbol me ha dado tantas cosas lindas, pero me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo. Eh soñado en jugar en Primera División. Después Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa América, el Mundial de 2014. Pero me hace acordar más que nada que cuando comencé a arbitrar lo hice con una cartulina amarilla”, contó Pitana en diálogo con ESPN.

* El testimonio de Pitana luego de su último partido

Argentinos le ganó 2-0 a Vélez y se ilusiona con un boleto a la Copa Libertadores En La Paternal, el Bicho triunfó con goles de Kevin Mac Allister y Gastón Verón. Antes, San Lorenzo 3-0 Aldosivi, Defensa 3-1 Atlético Tucumán, Estudiantes 2-0 Godoy Cruz y Unión 1-4 Central Córdoba VER NOTA

“Uno tuvo la autoridad moral de mirar de frente a todos. De saber cuando me equivoqué y pedir disculpas”, reconoció. Sobre cuándo decidió su retiro, afirmó: “Como lo dijo Mike Tyson, que se dio cuenta cuando se vio que estaba más cerca de las cuerdas, yo sentí algo parecido. Vas viendo, midiendo y era el momento”.

Entre los jugadores de élite que le tocó arbitrar se quedó con “Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, el Chino Recoba y Diego Forlán”.

Pitana se inició en el arbitraje en 2001 en Corrientes, donde se mudó para hacer sus estudios de Educación Física. En 2007 llegó a la Primera División y en 2010 comenzó a ser internacional. Junto a Ángel Coerezza son los dos árbitros argentinos que tuvieron presencias en dos Mundiales. Primero estuvo en Brasil 2014 y luego en Rusia 2018, certamen en el que dirigió el partido inaugural y la final entre Francia y Croacia.

Seguir leyendo: