Guillermo Francella habló por primera vez del título que perdió Racing: “Fue una catástrofe deportiva, soy un meme caminando”

La Academia perdió ante River en el Cilindro

Racing tuvo el título de la Liga Profesional en sus manos, pero se le escurrió en el penal que Franco Armani le atajó a Jonathan Galván a los 44 minutos del segundo tiempo. River Plate terminó imponiéndose por 2-1 y la Academia no pudo aprovechar el empate que Independiente le arrancó a Boca Juniors, a la postre, el campeón. La definición del campeonato dejó golpeado a medio Avellaneda, al punto que Fernando Gago suspendió la práctica de este miércoles por cuestiones anímicas y su futuro es una incógnita. Los hinchas, claro, también acusaron el impacto, incluyendo Guillermo Francella, tal vez, el más ilustre representante de las tribunas del club.

El actor dialogó con José María Listorti en el programa que tiene en Pop Radio. La excusa fue el estreno de la serie “El encargado”, en la que es protagonista. Sin embargo, resultó inevitable la pregunta respecto a lo sucedido el domingo. Ante la consulta de Diego Arviilly, el actor aceptó hablar de su dolor.

“No jueguen con eso porque terminé mal, desconozco qué pasó en el penal, sí sé que me hizo mucho daño, me mató, anímicamente no tenía ganas de ir al estreno de la tristeza. Fue una catástrofe deportiva mal, parece que estuviera guionado”, dijo Francella.

El tropiezo de La Academia en una instancia decisiva, con la corona esperando en el punto de penal, lo puso a Guillermo en un rol estelar en las redes. El video del “hermosa mañana, ¿verdad?”, se convirtió en una daga a modo de burla; lo mismo una escena de Casados con Hijos en la que Pepe Argento escucha a Racing en un velatorio. ¿Cómo lo tomó? “Más allá de que soy un meme caminando, me haría sonreír en otro momento, hoy no tengo una respuesta para darte”, añadió.

Sobre el particular cruce clásico en la resolución del torneo, con Independiente y River buscando el triunfo sin tapujos y sin especular con que podían beneficiar a Racing o Boca, Francella se expidió: “Me parece elogioso de ambos lados que salieron a ganar sus partidos, porque me han dicho hinchas de River que nos entregaron el partido, y no fue así, fueron a buscarlo los dos, Independiente y River. River terminó con amonestados, Armani atajó un penal...”.

“Se puede estar peor, Guillermo, yo soy de Gimnasia”, lo retrucó un integrante de la mesa y, ahí sí, le arrancó una sonrisa al actor.

