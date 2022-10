Los detalles de la especial despedida que le prepara River Plate a Marcelo Gallardo

River Plate despedirá con honores a Marcelo Gallardo (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Quiero agradecerle al hincha. Asumí en 2014, en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego, sobre todo en estos años, será un recuerdo imborrable para mí. Agradecerles de todo corazón por semejante muestra de amor y afecto que han tenido conmigo y todo mi grupo de trabajo. Si bien voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como lo he pensado siempre, terminarlo como debe ser, es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente decirles gracias, por todo el afecto y el amor que me brindaron. Muchas gracias a todos”

Con esas palabras, Marcelo Gallardo anunció de manera oficial su salida de River Plate tras un ciclo exitoso de ochos años y medio y aprovechó la ocasión para retribuir todo el cariño que recibió por parte de los simpatizantes millonarios en esta etapa como director técnico.

Este domingo, desde las 20.30, será su última función en el estadio Monumental y tanto el club como los hinchas preparan una gran fiesta de despedida para uno de los máximos ídolos de la institución de Núñez.

Si bien será una jornada especial, donde habrá una mezcla importante de sensaciones, al recordar algunas de las páginas más importantes en la historia de River Plate y al mismo tiempo decirle adiós al más ganador con la banda roja cruzada en el pecho (14 títulos como entrenador y seis como futbolista), los mandatarios trabajan a contrarreloj para vivir una despedida a la altura de las circunstancias.

Una de las pocas sorpresas que dejaron filtrar desde el club es que en la pantalla gigante del Antonio Vespucio Liberti se verá un emotivo video que repasará los años del Muñeco en River Plate, donde se espera que la eterna final de la Copa Libertadores de 2018 en Madrid tenga un lugar especial. Tampoco se descarta la entrega de una plaqueta y una camiseta conmemorativa.

Marcelo Gallardo hizo historia como entrenador de River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por otra parte, se le dejará el escenario preparado a Gallardo para que, si él lo desea, tome un micrófono y pueda hablarle a los hinchas en el campo de juego por última vez.

La Subcomisión del Hincha también se mueve para ponerle color a las tribunas y adyacencias del Monumental. Según le explicaron a este sitio, en las inmediaciones al estadio habrá distintos pasacalles con palabras de agradecimiento y otros rememorando algunas de las icónicas frases del DT durante su mandato al frente del equipo. En la cancha, en cambio, habrá globos, cotillón rojo y blanco y banderas alusivas.

En el estadio también se escuchará, además del clásico “Muñeco, Muñeco”, una canción que se hizo viral por las redes sociales. La misma le agradece al oriundo de Merlo todos estos años vividos y le pide que se quede para afrontar una nueva aventura en Núñez.

Como la noticia recién se conoció el viernes, en paralelo, también se está organizando un multitudinario banderazo en la previa al partido contra Racing que se desarrollará en el Cilindro de Avellaneda (sería el domingo 23 de octubre). Aunque solicitarán el permiso para hacerlo dentro del club, lo más seguro es que sea en las cercanías al Puente Labruna.

Como si fuese una paradoja del destino, el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate en el Monumental será ante el mismo rival al que enfrentó la primera vez que se sentó en el banco de suplentes del Antonio Vespucio Liberti como entrenador. Ese 17 de agosto de 2014, en el marco de la segunda fecha del Torneo Transición, el Millonario se impuso por 2 a 0 ante Rosario Central gracias a los tantos del colombiano Teófilo Gutiérrez y Leonardo Pisculichi.

Desde su asunción, un 6 de junio de 2014 a la fecha, el Muñeco agigantó las vitrinas de la institución al sumar 14 trofeos: tres Copas Argentina, dos Supercopas argentina (en la primera se impuso a su clásico rival en Mendoza), dos Copas Libertadores (en ambas eliminó al Xeneize), una Copa Sudamericana (también dejó en el camino a los de La Ribera), tres Recopas Sudamericanas, una Suruga Bank, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

SEGUIR LEYENDO: