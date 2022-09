Ángela Lerena: “La definición del campeonato femenino en la Bombonera marcará un antes y un después en la historia del fútbol argentino”

Ángela Lerena habló de la "final" que jugarán Boca y UAI Urquiza en el fútbol femenino

Esta tarde en la Bombonera se registrará un hecho sin precedentes: la definición de un campeonato de fútbol femenino profesional con récord de público. Más de 20 mil socios de Boca confirmaron su presencia en el mítico escenario a la espera de un triunfo ante la UAI Urquiza que consagre a las Gladiadoras. Pero a las de Villa Lynch, que llegan como líderes del certamen, les basta con un empate para dar la vuelta olímpica. En exclusiva con Infobae, la periodista Ángela Lerena -palabra autorizada si las hay- dimensionó lo que será el encuentro y palpitó esta “final”.

“Es un hecho histórico. El acontecimiento con más asistentes para el fútbol femenino en la historia de nuestro país y seguramente hubiera sido mayor si hubiera habido más espacio habilitado. Este acontecimiento marcará un antes y un después en la historia del fútbol argentino”, expresó la conductora del programa TNT Gol Fem (TNT Sports) y comentarista de los partidos de la selección argentina (tanto en el género masculino como femenino). Y añadió: “Muchos clubes, dirigentes, marcas y medios todavía no se terminan de tomar en serio al fútbol femenino, no se dan cuenta de que llegó para quedarse, que está creciendo y cada vez le interesa a más gente. Con esto quedará claro que lo que falta no es público sino difusión”.

Otro de los aspectos positivos que señaló la comentarista, que se hará presente en Brandsen 805 junto a sus dos hijos menores (tiene tres) para disfrutar del evento, es que la apertura de un estadio mítico como la Bombonera llevará a que muchos otros clubes imiten la postura y den lugar al femenino en sus canchas principales.

“El fútbol femenino es un espectáculo muy lindo para ir con la familia, para el público al que le gusta el fútbol y no está acostumbrado a ir a la cancha porque no consigue entradas o le da miedo ir al masculino, que es un poco abrumador por la cantidad de gente y en el que también trascienden hechos de violencia. Hay gente que quizás no tiene ganas de meterse en ese mundo. El caso del femenino es familiar, van muchos chicos, entonces invita a ir”, fue la comparación que hizo Ángela a la hora de analizar las concurrencias según el género de los protagonistas.

La periodista Ángela Lerena en la Bombonera, donde chocarán los femeninos de Boca y UAI Urquiza: uno será campeón

Al mismo tiempo, valoró: “La Bombonera es una cancha difícil de acceder, van solo los socios y ni siquiera todos pueden ir todos los partidos. El de hoy era un espectáculo atractivo, pero el número de pesronas que van a ir (se esperan unas 25 mil) superó las expectativas”.

Sobre su fanatismo por el fútbol, forjado desde su niñez, recordó: “Siempre fui hincha del masculino, crecí jugando al fútbol con varones. Recién cuando escuché hablar a futbolistas o ex futbolistas que creían que eran las únicas a las que les gustaba el fútbol, me sentí identificada. Cuando empecé a trabajar como periodista empecé a conocer a otras a las que les pasaba lo mismo”.

Desde el 2019 el fútbol femenino se profesionalizó en Argentina y no dejó de crecer: “Nunca creí que llegara a tener esta visibilidad y trascendencia, está sucediendo mucho más rápido de lo que esperaba. Que se llene todo el espacio disponible en la Bombonera es algo sorprendente. Y pasa en todo el mundo, con récords de asistencia en Europa y el crecimiento de las audiencias por TV y streaming en cada partido de los mundiales”. Al mismo tiempo, remarcó la inversión de la FIFA en el rubro, que ayuda a optimizar las cualidades físicas y técnicas de las jugadores de todo el mundo.

¿Cuáles son los pendientes a su criterio para seguir impulsando al fútbol femenino en el país? Mejoras en los salarios, la federalización de las competiciones y el crecimiento en infraestructura en los de menor calibre. “El femenino se profesionalizó en Argentina 90 años después que el masculino, hay una distancia para desandar. Las jugadoras tienen que ganar más, hoy cobran sueldos con los que no pueden vivir. Por otra parte, el único equipo del interior en Primera es Rosario Central. Aunque esté cerca de ascender Belgrano, sigue siendo poco. Y como tercer punto, existe mucha diferencia entre los clubes buenos y los que arañan la Primera División. Algunos no disponen de canchas para entrenarse ni forman once en sus equipos en los entrenamiento. Debe achicarse esa brecha”, manifestó.

EL PÁLPITO DE ÁNGELA LERENA PARA LA “FINAL” ENTRE BOCA Y UAI URQUIZA

Se define el campeonato de fútbol femenino: Boca está obligado a ganar ante la UAI Urquiza, que con el empate será campeón

“Boca ganó dos de las últimas tres ligas y tiene mucha experiencia en Julieta Cruz, Clarisa Huber, Camila Gómez Ares o Andrea Ojeda, que es su máxima goleadora histórica. Más una delantera tremenda como Yamila Rodríguez y la juventud con Celeste Dos Santos y Kishi Núñez. Tiene funcionamiento aceitado, es un equipo muy serio y la presencia del público las va a agrandar”, fue lo que opinó sobre el elenco conducido por Jorge el Negro Martínez, ex lateral derecho xeneize.

El ojo analítico de la especialista también se posó sobre las Guerreras, que serán más visitantes que nunca en la Bombonera: “La UAI es un equipo que cambia de futbolistas con frecuencia porque es formador. Ganó el Federal, tiene a Yohana Masagli, Marina Delgado, Daiana Falfán y Cata Primo, jugadores muy importantes para estar donde están. Y se le fue Romina Núñez a jugar al exterior, que para mí era la mejor jugadora argentina del momento. Nunca cambia de esquema, sistema de juego ni capacidad ofensiva. Aunque le sirve el empate, va a salir a ganar, no va a ceder la iniciativa por voluntad propia”.

¿A quién le pesará más jugar en estadio casi repleto? “Boca está acostumbrado a jugar con mucha gente, jugó finales en canchas con 5.000 u 8.000 personas, todos los fines de semana va mucha gente a verlas a Casa Amarilla. La UAI no tiene tanta historia en el fútbol ni hinchada como la de Boca, por eso es posible que estén menos acostumbradas, además de ser visitantes. Igualmente sé que vienen trabajando en ese aspecto y están preparadas para afrontar este partido”, concluyó.

