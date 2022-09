Fuertes declaraciones de JJ López tras la derrota de River Plate ante Boca Juniors: “Madrid mata al descenso”

Juan José López afirma que el triunfo que River Plate logró ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de 2018 tapó el descenso del equipo que dirigió en 2011

Pasaron once años del descenso de River Plate a la Primera Nacional. El entrenador de aquel equipo que perdió la promoción con Belgrano de Córdoba fue Juan José López, quien supo ser un ídolo millonario, pero el episodio de 2011 lo alejó del club. Jota Jota volvió a hablar luego de mucho tiempo y recordó aquellos días. También analizó lo que dejó el Superclásico que fue victoria de Boca Juniors por 1-0 en La Bombonera.

“No me gustó el partido. Boca hizo su trabajo de no dejarlo progresar a River y cortó el juego con faltas y River no encontró el partido. Boca siempre fue así, todo sangre, meter y ganar como sea. River tiene un estilo de juego más tildado a jugar bien, pero en este partido tampoco hubo muchas opciones de gol. Así son los clásicos y el que acierta gana. River no llegó en un buen momento con sus jugadores”, afirmó el ex volante derecho en una entrevista con el programa radial Platea Baja (Del Plata AM 1030).

Sobre las conjeturas de que el entonces presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, influyó para que River descendiera, aclaró: “Grondona no nos mandó a la B por Passarella, nos fuimos a la B por problemas futbolísticos. No creo eso de Grondona, traeme pruebas. Para mí fueron circunstancias y momentos. Lo que pasa es que acá se conjetura mucho cuando perdés un partido. Fijate que ahora a Gallardo se le critica el planteo. En el descenso siempre buscás un culpable y cada uno tiene su responsabilidad. Este no es un juego individual, si no en conjunto”.

“Las cosas no se dieron y cada partido que jugaron los equipos nos jugaron como una final y todos los clubes tenían el deseo de que River se vaya al descenso. Fue un deseo, no es que las cosas se manipularon para que nosotros nos vayamos al descenso”, agregó.

Juan José López explica las virtudes y méritos de Ángel Labruna y Marcelo Gallardo

Más allá de la herida por la pérdida de la categoría, para el ex jugador de 71 años, el triunfo en la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en Madrid en 2018, tapa el descenso. “Creo que después la vida te da revancha y River ganó un título en España que es inolvidable que supera el descenso. Madrid mata al descenso. El problema es cuando perdés la categoría y no volvés en pronto, que te quedás dos o tres años abajo y ahí sí empezás a sufrir. River no es una institución para estar dos o tres años en el Ascenso y volvió enseguida a jugar en Primera. Es una herida lógica, como cuando perdés finales”.

“Por todos los condimentos que hubo, las cosas que pasaron y porque el mundo del fútbol, no solo Sudamérica, estuvo pendiente de ese partido. Se jugó en la Casa Blanca donde todos quieren jugar y estar. Se logró el título que todos quieren ganar”, concluyó.

Juan José López jugó once años en River Plate entre 1970 y 1971. Ganó varios títulos nacionales y en su época fue uno de los mejores volantes por la derecha, destacado por su excelsa pegada. Luego también jugó en Talleres de Córdoba (1981/1982), Boca Juniors (1982/1983), Argentinos Juniors (1983/1986) y Belgrano de Córdoba (1986/1987).

MÁS FRASES DE JJ LÓPEZ

El Descenso. “Me dio mucha pena el descenso de River porque me crie en el club y habíamos formado un grupo muy lindo en las Inferiores. De pronto se va Cappa (Ángel) y Daniel Passarella nos hace dirigir por seis fechas para contratar un técnico. Me fue bien, pero yo quería volver a las inferiores porque estaba en un momento de mi vida en el que quería hacer docencia y me sentía bien con ese trabajo. Daniel (Passarella) salió a buscar técnico y como no consiguió a nadie no hubo alternativas y me dijo de seguir”.

La promoción. “Estábamos en un momento difícil. El torneo que hicimos no fue malo y estábamos clasificados para torneos internacionales. Pero después hubo que jugar esas finales con Belgrano, que a nosotros nos agarró con jugadores en bajo nivel por lesiones y Belgrano se preparó para esos partidos y ganó bien”

El mérito de Belgrano. “Se subestimó a Belgrano, que tenía un buen equipo y los planteos que hizo Ricardo Zielinski fueron acertados, tanto en Córdoba como en la cancha de River. Nosotros acá pudimos haber ganado tranquilamente el partido y no se dio. El fútbol es tan apasionante que pasan estas cosas, el rico que perdió con el pobre. Me tocó a mí. Así como me tocó la chance de integrar el equipo que cortó la sequía de 18 años sin títulos, me tocó esta del descenso”.

Según contó JJ López, Passarella le pidió que siga en el cargo cuando no encontró un DT que quisiera conducir el equipo

El día negro. “Nunca más volví a ver los partidos con Belgrano. Los tengo en la mente. No me hace falta verlos. También tuvimos una cuota de desgracia porque el penal que ataja Olave (Juan Carlos) no hubiese cambiado mucho porque faltaban 20 minutos para cambiar el partido y en ese tiempo la gente hubiese ayudado al equipo”.

Consecuencias del descenso. “Me afectó porque luego me costó volver a trabajar y trabajé poco y ya después vino otra camada de gente joven. Me afectó en lo anímico el descenso porque soy de River y me dolió porque yo tenía proyectos de seguir en las inferiores, de hacer un buen trabajo, de darle a los chicos cosas que necesitaban como el estudio porque sabés que de mil chicos llega el diez por ciento a jugar en la Primera de River y luego van a otros equipos y eso me lo derrumbó. Eso era una meta no solo deportiva, sino también humana y eso me afectó porque yo vengo de una familia humilde, en la que no me faltó nada, pero todo me costó. Había chicos que quizá tenía una sola comida al día y nosotros tratábamos de ayudar a la familia”.

¿Quién es más grande, Labruna o Gallardo? “Cada uno en su época. Gallardo ha logrado muchas cosas. Hoy el técnico tiene mucha más influencia que en la época de Ángel. Tácticamente se trabaja mucho más y los jugadores dependen mucho de eso. También en lo físico y lo psicológico. Hay muchos avances que en nuestra época no estaban. Labruna fue un gran técnico y lo demostró no solo en River, también en Talleres de Córdoba, que lo llevó a un nivel, ya que era un equipo del Interior y nada más, Defensores de Belgrano, en Platense, en Rosario Central que también salió campeón. Ángel tiene sus méritos bien ganados y Gallardo también por el fútbol que le metió al equipo”.

Actitud. “A las circunstancias y a la vida hay que ponerle el pecho y salir adelante. A veces las superás como perder a seres queridos, como pasó con mis padres. Después de cosas como estas del descenso, era salir campeón con River o pelear campeonatos como me había pasado. Yo personalmente ya superé el tema del descenso”.

Por qué jugaba con una venda. “Porque tenía una pulcerita y me la tapaba con una venda y una tela adhesiva arriba. Un día perdí la pulsera en un entrenamiento y no la encontré más. Resulta que empatamos 0-0 con Temperley en cancha de Racing y viene Ángel y me dice ‘vos no te pusiste la muñequera’. Bueno, desde el domingo empezás a usar la muñequera’. Salimos campeones de dos torneos y la usé siempre. Cuando llegué a Talleres me preguntó, ¿trajiste la muñequera?’”.

Sus logros. “Gané siete títulos con River y perdimos una final con el Cruzeiro (1976) que hubiese sido lo máximo ganar la Copa Libertadores. Tuvimos la mala suerte que seis de los titulares no pudimos estar, sin sacarle el mérito a los que jugaron, pero no tuvieron el ritmo”.

