El mensaje de Julián Álvarez para despedirse de River Plate: “Acá queda por siempre un hincha más”

El mensaje de Julián Álvarez para despedirse de River Plate

Una de las grandes apariciones del fútbol argentino en los últimos años es Julián Álvarez, el delantero de 22 años que se transformó en una pieza elemental del River Plate de Marcelo Gallardo y que en los próximos días iniciar su nueva vida como integrante del Manchester City que comanda Josep Guardiola. Antes de comenzar su travesía formal en tierras inglesas, Araña dejó su agradecimiento para todos los fanáticos Millonarios.

“Hola a todos. Quería agradecerla a todo el mundo River, a toda la gente que trabaja en el plantel profesional, nutricionista, cuerpo médico, cuerpo de psicólogos, cuerpo técnico y a todos mis compañeros. A Tito y toda la gente de la pensión, a la gente del Instituto River Plate, porque desde que llegué al club en 2016 siempre me han tratado muy bien, me han cuidado, me han protegido”, abrió su mensaje en un video que compartió el club de Núñez en sus redes sociales.

“Me sentí muy cómodo, me han hecho crecer tanto como jugador, como persona. Me inculcaron muchos valores. Siempre di lo mejor para ayudar desde donde me toque a mis compañeros, para estar a la altura de lo que significa vestir estos colores y representar a este club tan grande”, planteó emocionado.

“Estoy muy orgulloso de lo que he logrado con 22 años en este club, me llevo grandes recuerdos, muy buenos amigos. Y bueno, agradecerle a todos los hinchas por el cariño y el apoyo de siempre. A la familia y amigos que también estuvieron siempre desde que soy muy chico. Y acá, para que sepan, siempre queda un hincha de River. Les mando un abrazo grande”, cerró la filmación con su característico festejo.

El futbolista de 22 años le dejará a las arcas del club más de 20 millones de dólares tras su transferencia al poderoso club de Manchester y el próximo domingo 10 de julio será presentado formalmente en el Etihad Stadium en compañía del noruego Erling Haaland, uno de los fichajes más resonantes del mercado mundial. “Estoy increíblemente feliz y me siento listo para jugar en el City. Este es, sin duda, uno de los equipos más grandes del fútbol mundial”, declaró en las últimas horas en una nota que se conoció por las redes de los Ciudadanos.

Más allá de los seis títulos que obtuvo con la camiseta del Millonario, también dejó su huella en la era Gallardo desde lo goleador y cerró su etapa en el club como el segundo máximo artillero del mandato del Muñeco con 54 anotaciones, una menos que las que firmó el colombiano Rafael Santos Borré que hoy está en el Eintracht Frankfurt de Alemania. En sus 122 presentaciones, además, aportó 31 asistencias.

SEGUIR LEYENDO: