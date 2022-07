Julián Álvarez habló como nuevo jugador del Manchester City: la emotiva razón por la que eligió el número 19

Las primeras palabras de Julián Álvarez como jugador del Manchester City

Julián Álvarez, a los 22 años, se convirtió en una de las principales incorporaciones para el Manchester City de cara a la temporada 2022/23 (abonaron aproximadamente 21 millones de dólares). Tras la eliminación de River Plate a manos de Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores, el cordobés se subió a un avión rumbo a Inglaterra para ponerse cuanto antes bajo las órdenes de Pep Guardiola.

La Araña, que será presentado de manera oficial ante los fanáticos del club este domingo con los nuevos fichajes Erling Haaland , Kalvin Phillips y Stefan Ortega Moreno, habló por primera vez como flamante futbolista de los Ciudadanos.

“Estoy increíblemente feliz y me siento listo para jugar en el City. Este es, sin duda, uno de los equipos más grandes del fútbol mundial. Solo hay que ver lo que ha ganado este equipo en la última década para entender la calidad de la configuración. Me siento seguro de que puedo prosperar aquí. El estilo de juego que fomenta Pep es emocionante y no veo la hora de ser parte de él”, comenzó su relato.

A la hora de describirse, el oriundo de Calchín sostuvo que se desempeñó en varias posiciones, pero que producto de su inteligencia puede ocupar todo el frente de ataque y señaló que es “un buen finalizador de jugadas a la hora de definir”. “Me siento cómodo jugando libre. Lo puedo hacer por dentro o por fuera. Por dentro me ha tocado estar más cerca del gol”, añadió.

Durante la charla, Julián Álvarez explicó los motivos que lo llevaron a elegir el dorsal 19 en su primera temporada en Inglaterra. “ Yo vengo usando la 9 y quería que estuviese ese número. También es una fecha importante, porque era el cumpleaños de mi abuela” , develó.

Julián Álvarez utilizará la camiseta número 19 en el Manchester City (ManCity)

“Miré muchos partidos del City, da gusto, es uno de los mejores clubes que juegan al fútbol. Es muy bonito su fútbol y manera de jugar. Me siento identificado”, confesó a la hora de referirse del actual bicampeón de la Premier League. Los comandados por el estratega español comenzarán su defensa del título el domingo 7 de agosto en la casa del West Ham.

Álvarez, que reconoció que de chico soñaba con jugar y triunfar en los principales clubes de Europa, manifestó que tuvo la oportunidad de dialogar con el entrenador en febrero, cuando se produjo el momento de la firma del contrato. “Me dio la bienvenida y me dijo que estaba contento que formara parte de este proyecto. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, es de lo mejor. Espero estar a disposición y seguir creciendo como futbolista y persona”.

“El City tiene una historia reciente increíble de jugadores argentinos y quiero dejar mi sello en el club de la misma manera que lo hicieron Sergio Agüero, Pablo Zabaleta y Carlos Tevez”, explicó. Y luego, agregó: “Hablé un poco con Willy Caballero, con el Kun y Otamendi, que somos compañeros en la Selección”. El ex Independiente, máximo goleador en la historia de los Ciudadanos, le contó detalles sobre “la ciudad, los compañeros y el City en general”.

“Estoy muy agradecido por todo lo que River Plate hizo por mí y quiero agradecer a los fanáticos, al personal y a los jugadores por su apoyo. Pero ahora estoy 100% concentrado en el Manchester City. Quiero dar lo mejor de mí a este club, ayudar a mis compañeros y contribuir al éxito del Manchester City”, concluyó.

En el Millonario se marchó como el segundo máximo goleador de la era Gallardo con 54 tantos, solamente superado por Rafael Santos Borré. En sus 122 presentaciones, además, aportó 31 asistencias. Desde su debut oficial como profesional, en octubre de 2018, conquistó con el Millonario una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Copa Argentina, una Liga Profesional, un Trofeo de Campeones y una Supercopa Argentina.

El director deportivo, Txiki Begiristain, por su parte, manifestó: “Dije cuando anunciamos el fichaje que traíamos a un jugador con un potencial importante y todo lo que hemos visto de él desde entonces no ha hecho más que confirmarlo. Marca todo tipo de goles y tiene mucha variedad en su juego. Creemos que con el entrenador y el personal que tenemos aquí, puede desarrollarse aún más y convertirse en un jugador realmente superior”.

