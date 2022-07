El gesto secreto de Julián Álvarez con la pensión de River Plate antes de unirse al Manchester City

Julián Álvarez llegó a River Plate como un adolescente y se marcha como uno de los mejores delanteros del país (Reuters)

Este domingo Julián Álvarez será presentado como nuevo futbolista del Manchester City. El delantero argentino surgido de River Plate ya se encuentra en Inglaterra y por estas horas se conoció un gesto que tuvo con los jugadores de las inferiores del cuadro de Núñez que eligió mantener en secreto.

La Araña, que siempre ha mantenido un perfil bajo, decidió obsequiarle a la pensión del club algunos objetos que ayudarán a que los chicos que allí viven puedan tener un día a día más ameno. Cabe recordar que él pasó tres años y medio viviendo allí, antes de ser profesional.

Según le confirmaron a Infobae, el delantero donó la semana pasada un equipo de audio, dos lavarropas, cuatro secarropas, y un televisor 75 pulgadas. Todos esos regalos serán ahora para el disfrute de las jóvenes promesas de River Plate y marcan además el sentido de pertenencia del futbolista con la institución en la cual se formó.

Lo cierto es que este tipo de gestos no es el primero para el futbolista. En 2020, el cordobés leyó una entrevista que le realizaron a su primer entrenador en el Club Atlético Calchín y decidió obsequiarle una camioneta para ayudarlo con su trabajo como distribuidor de distintos supermercados de la zona. “Me llamó Julián el sábado a la noche. Estuve diez minutos al teléfono y no pude decirle más de 3 palabras. Me emocioné, lloré. Lo conozco desde chiquito”, le explicó Rafael Varas a Infobae en aquel momento.

Julián Álvarez utilizará la camiseta 19 en el Manchester City

Álvarez, que será presentado de manera oficial por el Manchester City este domingo con los nuevos fichajes Erling Haaland, Kalvin Phillips y Stefan Ortega Moreno, habló por primera vez como flamante futbolista de los Ciudadanos. “Estoy increíblemente feliz y me siento listo para jugar en el City. Este es, sin duda, uno de los equipos más grandes del fútbol mundial. Solo hay que ver lo que ha ganado este equipo en la última década para entender la calidad de la configuración. Me siento seguro de que puedo prosperar aquí. El estilo de juego que fomenta Pep es emocionante y no veo la hora de ser parte de él”.

Durante la charla, el goleador explicó los motivos que lo llevaron a elegir el dorsal 19 en su primera temporada en Inglaterra: “Yo vengo usando la 9 y quería que estuviese ese número. También es una fecha importante, porque era el cumpleaños de mi abuela”.

Los números en River Plate posicionan bien arriba a Julián Álvarez, que debutó en Primera División el 27 de octubre de 2018 en una victoria por 1 a 0 sobre Aldosivi en el Monumental, como uno de los mejores delanteros de la era Marcelo Gallardo, solamente superado por el colombiano Rafael Santos Borré. Marcó 54 tantos, uno menos que el hombre del Eintracht Frankfurt y fue el máximo artillero del fútbol argentino en la pasada Liga Profesional. En sus 122 presentaciones, además, aportó 31 asistencias.

Por la venta de la Araña, la entidad argentina recibirá unos 21 millones de dólares limpios, según pudo saber Infobae. El futbolista será parte del cuadro británico hasta junio de 2027 y la buena noticia para él es que en los últimos días el City vendió a Gabriel Jesus al Arsenal y está a horas de anunciar la salida de otro delantero: Raheem Sterling seguirá su carrera en el Chelsea. Con esto, él tendrá menos competencia para ganarse un lugar en el 11 de Pep Guardiola.

